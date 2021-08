Starostové: Lázeňská města jsou po zápisu na seznam UNESCO na turisty připravená

Karlovy Vary - Tři lázeňská města, Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy Lázně, jsou po zapsání na seznam kulturního dědictví UNESCO na větší příliv turistů připravená. Současné ubytovací kapacity jsou dostatečné, vyřešit je nutné problémy v dopravě. Řekli to dnes starostové lázeňských měst při tiskové konferenci v karlovarském hotelu Thermal. Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) by ocenění nemělo znamenat omezení budoucího rozvoje měst a regionu.

Karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), starosta Mariánských Lázní Martin Kalina (Piráti) a starosta Františkových Lázní Jan Kuchař (STAN) se dnes shodli na tom, že by města měla větší návštěvnost zvládnout. Například Karlovy Vary by s více než 11.000 lůžky v ubytovacích zařízeních měly zájem turistů uspokojit. Města se chtějí zaměřit především na delší pobyty návštěvníků, ne na jednodenní turistiku. Dobudovat je ale podle starostů nutné dopravní propojení měst či parkovací plochy.

Lázeňská města chystají v souvislosti s nominací několik velkých projektů. Například Františkovy lázně připravují stavbu moderní rehabilitační kliniky, díky které by se město mohlo stát významných centrem rehabilitace. Podle starosty je klinika vítána i Mezinárodní radou památek a sídel ICOMOS, která nominaci lázeňských měst doporučila. Mariánské Lázně se zase chystají získat status klimatických lázní a připravují další rozvoj města.

Zápis na seznam UNESCO je podle ministra Zaorálka velkým úspěchem nejen pro kraj, znamená ale také velký závazek. V regionu pomůže zápis obnovit lázeňský život po epidemii koronaviru, přínosem by měl být i pro místní podnikatele. O případné vládní finanční pomoci plynoucí ze zápisu na seznam UNESCO se bude podle něj jednat individuálně se zástupci měst. Pro místní obyvatele a další rozvoj regionu by neměl zápis na seznam UNESCO přinést žádná omezení.

Města lázeňského trojúhelníku se tento víkend chystají účast na seznamu UNESCO oslavit víkendovou akcí Lázně žijí. Na programu budou koncerty, workshopy či jiné doprovodné akce. V karlovarských Dvořákových sadech připravili organizátoři výstavu Naše UNESCO, která představí hmotné i nehmotné dědictví UNESCO v České republice.

Společná nominace na seznam UNESCO se týkala 11 evropských lázeňských měst ze sedmi zemí Evropy. Jsou to německé Bad Ems, Bad Kissingen a Baden-Baden, rakouské město Baden u Vídně, anglické City of Bath, Františkovy Lázně, Karlovy Vary a Mariánské Lázně z Česka, Montecatini Terme z Itálie a Spa v Belgii a Vichy ve Francii. Pro Českou republiku je to 15. zápis na seznamu UNESCO. Zásadním společným bohatstvím lázeňských měst, které si zasloužilo zápis mezi světové unikáty, je způsob léčby, založený na využívání přírodních léčivých pramenů a společná typická lázeňská architektura.