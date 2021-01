Starostové jsou ochotni prodloužit nouzový stav o dny

Praha - Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) je ochotné podpořit prodloužení nouzového stavu v řádu dnů. Novinářům to před dnešním jednáním Sněmovny řekl předseda STAN Vít Rakušan. Kritizoval v té souvislosti, že kabinet dosud nepředložil úpravu krizové legislativy, kterou loni kvůli epidemii covidu-19 připravilo ministerstvo vnitra. Podle ní by situaci při epidemii a dalších událostech mohl místo nouzového stavu upravovat mírnější stav nebezpečí.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) novelu krizových zákonů projednával s opozicí v listopadu. Slíbil tehdy vyřadit některé prvky, které opoziční strany kritizovaly. Odmítl ale odhadovat, zda bude možné úpravu využít při současné epidemii. Označil za nerealistické, že by byla novela ústavního zákona schválena za několik týdnů.

Rakušan kritizoval, že předpis ještě neprojednává Sněmovna, která přitom zasedá prakticky každý týden a jedná ve stavu legislativní nouze. Starostové se nechtějí smířit se situací, kdy vláda nepracuje a nepřipravuje to, co sama slíbila, doplnil. "A zároveň tu odpovědnost hází na poslance," uvedl.

Hejtmani za STAN podle Rakušana uvádějí, že některá opatření nelze aktuálně bez nouzového stavu provádět. STAN je proto ochoten podpořit jeho další pokračování, ale jen v řádu dnů. "Odmítáme dalších 30 dnů bez toho, aby vláda naplnila tu dobu něčím, co bude znamenat nějaký vývoj té situace pozitivním směrem," řekl. Vláda žádá Sněmovnu o 30 dní nouzového stavu, trval by tak do 21. února. Zatím platí od 5. října do 22. ledna.

Ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) bude STAN vyzývat, ať vláda finančně motivuje lidi, kteří jsou nuceni být v karanténě, aby v ní skutečně zůstali a omezili tak šíření koronaviru. Starostové budou žádat i vysvětlení aktuálních restrikcí a nakládání s pravidly protiepidemického systému PES.