Praha - Zastupitelstvo Prahy 9 zvolilo starostou městské části Jana Jarolíma z ODS, který zastává tento úřad už od roku 2006. Podporu mu v hlasování třiatřicetičlenného zastupitelstva vyjádřilo 27 zastupitelů. Zastupitelé dnes zvolili také tři místostarosty a pět radních, tyto posty si rozdělily ODS a klub TOP 09 a STAN. Starostou Prahy 5 je Pirát Daniel Mazur. Na ustavujícím jednání ho podpořili koaliční i opoziční zastupitelé. Zvolili také místostarosty a radní.

Na starostu Jarolíma navrhly vedle ODS také TOP 09 se STAN a hnutí ANO. Jarolím měl protikandidátku, Kornélii Gottmannovou z Pirátů. Při veřejné volbě získala pouze hlasy Pirátů, kterých je v zastupitelstvu deváté městské části šest.

Stejně vypadala hlasování i o jménech místostarostů a radních. Do každé z těchto funkcí byl navržen vždy jeden kandidát. Pro jejich zvolení vždy hlasovali všichni zastupitelé ODS, ANO a klubu TOP 09 a STAN, pouze Piráti byli ve všech případech proti.

Na pozicích místostarostů zůstávají stejní politici, Tomáš Portlík (ODS) se v této funkci bude věnovat finanční politice, Marek Doležal (TOP 09) investiční politice a Adam Vážanský (ODS) kultuře, sportu, národnostním menšinám a bezpečnosti.

Radní pro majetek a bytovou politiku byla zvolena Jana Nowaková Těmínová (TOP 09), radním pro dopravu Tomáš Holeček (ODS) a Zdeněk Davídek (za STAN) se bude věnovat školství a čerpání fondů. Rada se proti minulému období obměnila pouze ve dvou jménech, Jan Poupě (ODS) se stal radním pro životní prostředí a Jiří Janák (ODS) radním pro zdravotnictví a sociální oblast.

ODS s podporou Svobodných ve volbách do třiatřicetičlenného zastupitelstva městské části dostala 16 křesel, k většině v zastupitelstvu tak potřebovala získat podporu minimálně jednoho dalšího zastupitele. Koalice STAN a TOP 09 má v zastupitelstvu Prahy 9 sedm mandátů, šest křesel Piráti a čtyři hnutí ANO.

Před čtyřmi lety vyhrála volby v Praze 9 ODS, která získala 12 zastupitelů. Následovaly TOP 09 s osmi mandáty a ČSSD se šesti křesly. Po třech mandátech dostalo uskupení Pro Prahu (HPP) a Trojkoalice, kterou tvořili KDU-ČSL, Zelení a nezávislí kandidáti. Strana svobodných občanů měla jeden mandát.

Prahu 9, ve které žije zhruba 58.050 obyvatel, tvoří celé katastrální území Proseku a části katastrálních území Vysočan, Hrdlořez, Střížkova, Hloubětína, Libně a Malešic.

Starostou Prahy 5 je Pirát Mazur, podpořila ho i opozice

Zastupitelé Prahy 5 na svém ustavujícím zasedání zvolili starostou městské části Daniela Mazura (Piráti). Novou koalici tvoří Piráti a nezávislí, ANO a ODS, a ve 43členném zastupitelstvu má 27 hlasů. Při volbě Mazura podpořilo 40 z přítomných 42 zastupitelů, jeden se zdržel. Zastupitelstvo zvolilo také tři místostarosty a pět radních. Piráti a nezávislí volby vyhráli se ziskem 18,9 procenta hlasů a s 11 mandáty.

Mazur byl jediným nominovaným kandidátem na starostu. Původně měl být volen v tajné volbě, na návrh nové koalice však zastupitelé odhlasovali volbu otevřenou. To kritizovali zástupci nyní už opoziční TOP 09, podle kterých by nová garnitura měla mít dostatek sebevědomí, aby ustála tajnou volbu, při níž by se její členové nemohli vzájemně kontrolovat. "Je to součást našeho chápání otevřenosti a zodpovědnosti voleného zástupce," uvedl v reakci Mazur s tím, že až na dobře odůvodněné výjimky bude vždy prosazovat otevřené hlasování, protože to odpovídá pirátskému přístupu k transparentní politice.

Nový starosta před volbou uvedl, že ve vedení radnice se chce zaměřit na vládu v souladu s principy Pirátské strany a chce umožnit lidem účastnit se rozhodování v městské části.

Zastupitelé se dnes shodli na zvolení devítičlenné rady, jejíž členové budou všichni neuvolnění a budou tak za výkon funkce pobírat plat. Jako neuvolnění budou působit také předsedové finančního, kontrolního a výboru územního rozvoje a předseda majetkové komise.

První místostarostkou městské části se stala Renáta Zajíčková (ODS), pro kterou hlasovalo 30 zastupitelů. Místostarosty jsou Karel Bauer (za Piráty a nezávislé) s 26 hlasy a Martin Slabý (ANO), kterého podpořilo 29 zastupitelů. Radními se stali Štěpán Rattay (za Piráty a nezávislé) s 28 hlasy, Lukáš Herlod (ODS) s 31 hlasy, Zdeněk Doležal (ODS) s 30 hlasy, Jan Panenka (ODS) s 28 hlasy a Petr Lachnit (ANO) s 27 hlasy.

Mazurovi je 40 let a v komunální politice je nováčkem, zatím působil jako expert Pirátů v oblasti vzdělávání. Je rodilý Pražan, po gymnáziu vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu a doktorát získal ve Spojených státech. Poté působil například na univerzitě v Ženevě, celý život se pohyboval v akademické sféře.

Po Pirátech a nezávislých skončila ve volbách v Praze 5 druhá ODS s devíti mandáty, třetí TOP 09 se sedmi křesly a čtvrté ANO, které získalo rovněž sedm zastupitelů. Do zastupitelstva se dostalo také STAN, které získalo šest mandátů, KDU-ČSL a nezávislí obsadili tři mandáty. Dosud na radnici páté městské části vládla koalice TOP 09, ANO, ODS a Demokratů Jana Kasla pod vedením starosty Pavla Richtera (TOP 09).