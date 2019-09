Starostkou Prahy 5 je dosavadní místostarostka Renáta Zajíčková

Praha - Novou starostkou Prahy 5 je dosavadní první místostarostka Renáta Zajíčková (za ODS), která nahradila dnes odvolaného Piráta Daniela Mazura. Podpořili ji zastupitelé ODS, ANO, TOP 09, STAN a SNOP 5. Nyní se budou volit čtyři místostarostové a čtyři radní.

Nová starostka uvedla, že 15 let budovala soukromou střední školu a novou pozici považuje za další výzvu, jak přispět k lepšímu životu v Praze 5. Dosavadní starosta popřál své nástupkyni hodně zdaru a trpělivosti při řešení komplikovaných problémů, které post přináší, a následně jí předal starostovský řetěz.

Zastupitel Vít Šolle (KDU-ČSL) se v diskusi Zajíčkové zeptal, zda žije na území Prahy 5. To, že dosavadní starosta Mazur žije na Zličíně, byl jeden z důvodů, který dnes zazněl pro jeho odvolání. Nová starostka v reakci uvedla, že i když její rodina vlastní dům v Praze 13, kde někdy pobývá, trvalé bydliště má v Praze 5 a cítí se být její obyvatelkou.

Starostka v tiskovém prohlášení uvedla, že z projektů se chce zaměřit stavbu domů pro seniory, novou školu v rámci developerského projektu Smíchov City, revitalizaci motolských rybníků nebo výstavbu obřadní síně. Dodala, že vedení radnice musí být aktivní v oblasti dopravy. "I proto potřebujeme, aby se na klíčových projektech našla široká politická shoda," uvedla.

Mazura a členy rady dnes zastupitelé odvolali poté, co členové koalice z ANO, ODS a SNOP 5 odmítli dále spolupracovat s Piráty, kteří podle nich vedení radnice nezvládali. Piráti to odmítli a důvody označili za zástupné. Šlo podle nich o to, že začali řešit problematické veřejné zakázky v úřadu městské části.

Po odvolání dosavadního vedení a zvolení starostky se nyní bude volit nová rada, složená zřejmě ze zástupců všech stran v zastupitelstvu kromě Pirátů a klubu KDU-ČSL a nezávislých. V nové koalici bude 15 uvolněných zastupitelů, tedy těch, kteří budou pobírat plat. Půjde o starostku, čtyři místostarosty, tři ze čtyř radních a sedm předsedů výborů. Bývalý starosta Mazur upozornil, že dosud bylo uvolněných 13 zastupitelů.

Loňské volby v Praze 5 vyhráli Piráti a SNOP 5 s 11 mandáty (pět za Piráty, šest za SNOP 5), druhá skončila ODS s devíti křesly, třetí TOP 09 se sedmi křesly a čtvrté ANO, které získalo rovněž sedm zastupitelů. Do zastupitelstva se dostalo také STAN, které získalo šest mandátů, KDU-ČSL a nezávislí obsadili tři mandáty. Zastupitelstvo má 43 členů.

Pátá městská část má zhruba 85.000 obyvatel a zahrnuje Hlubočepy, Košíře, Motol, Radlice, Smíchov a části Jinonic, Malé Strany a Břevnova.