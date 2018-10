Praha - Koalici v Praze 10 vytvoří koalice Vlasta (KDU-ČSL, STAN, Desítka pro domácí, nezávislí), Piráti a ODS. Starostkou bude volební jednička Vlasty, senátorka Renata Chmelová (za KDU-ČSL), která dnes o dohodě informovala. V Praze 1 se na koalici domluvili Praha 1 Sobě, Piráti, My, co tady žijeme a Zelená pro jedničku. Starostou bude Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě).

V Praze 1 vznikla nová koalice, starostou bude Pavel Čižinský

V Praze 1 se na koalici domluvili Praha 1 Sobě, Piráti, My, co tady žijeme a Zelená pro jedničku. Starostou bude Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě). ČTK to sdělili zástupci koaličních stran. V 25členném zastupitelstvu bude mít nová koalice většinu 15 hlasů. Volby v první městské části vyhrála Praha 1 Sobě s 21,3 procenta hlasů, získala šest mandátů. Druhá byla ODS se 17,9 procenta a pěti křesly a třetí Piráti s 15,6 procenta hlasů. TOP 09, která dosud vládla společně s ODS a ČSSD, obhajovala sedm křesel včetně postu starosty, získala ale jen tři mandáty.

Ve vedení radnice obsadí Praha 1 Sobě tři místa, Piráti a sdružení My, co tady žijeme po dvou místech a Zelená pro Jedničku bude mít jednoho radního. Starostou bude Čižinský, advokát a bratr poslance a starosty Prahy 7 Jana Čižinského (Praha Sobě). Místostarosty budou Petr Hejma (My, co tady žijeme) a Pavel Nazarský (Piráti).

Koaliční smlouvu podepíšou strany do konce října. "Pracovní skupiny složené ze zástupců všech čtyř subjektů nyní připraví programové prohlášení městské rady a další potřebné dokumenty," uvedli představitelé koalice. Při jednáních se již domluvili, že opozici nabídnou mimo jiné místa ve výborech a komisích městské části.

Ve volbách utrpěl porážku dosavadní starosta Oldřich Lomecký (TOP 09), který radnici vedl od roku 2010. Ve volbách v roce 2014 získala TOP 09 zhruba 23 procent a vytvořila koalici s ODS a ČSSD. Sociální demokracie se stejně jako v ostatních městských částech Prahy s výjimkou Dubče do zastupitelstva nedostala.

Praha 1 zahrnuje centrum města a má zhruba 29.000 obyvatel.

Koalici v Praze 10 vytvoří Vlasta, Piráti a ODS

Koalici v Praze 10 vytvoří koalice Vlasta (KDU-ČSL, STAN, Desítka pro domácí, nezávislí), Piráti a ODS. Starostkou bude volební jednička Vlasty, senátorka Renata Chmelová (za KDU-ČSL), která dnes o dohodě informovala. Koalice bude mít ve 45členném zastupitelstvu 29 mandátů. Vlasta i Piráti dosud v Praze 10 působili v opozici.

Strany podle Chmelové podepsaly memorandum o koaliční spolupráci. První místostarostkou za Piráty se podle něj stane Jana Komrsková a místostarostou za ODS Filip Humplík, který do loňského roku předsedal pražské buňce občanských demokratů. Chmelová je zastupitelkou v Praze 10 za Vlastu od roku 2010 a senátorkou od roku 2016 jako nestraník za KDU-ČSL.

Koalice Vlasta volby vyhrála se ziskem 20,3 procenta a 11 mandátů, druzí Piráti získali 17,8 procenta a deset mandátů, třetí ODS s 14,2 procenta obsadila osm křesel a čtvrté ANO má se ziskem 13,4 procenta sedm zastupitelů. TOP 09 získala 12,4 procenta a šest křesel a do zastupitelstva se dostalo také hnutí Starostové pro Prahu, které má 6,7 procenta hlasů a tři mandáty.

Za Starosty pro Prahu v zastupitelstvu zasedl dosavadní starosta Vladimír Novák, který před volbami vystoupil z ČSSD, a také radní Ivana Cabrnochová, která opustila Stranu zelených. Dosud v Praze 10 vládla koalice TOP 09, ČSSD, ODS, Zelených, nezávislých a dvou nezařazených zastupitelů. V roce 2016 nahradila koalici ANO, ČSSD, Zelených a hnutí nezávislých pod vedením Radmily Kleslové (ANO), která na funkci starostky rezignovala.

Praha 10 je podle počtu obyvatel po Praze 4 druhou největší pražskou městskou částí, žije v ní zhruba 110.000 lidí. Zahrnuje celé Vršovice, většinu Strašnic a Malešic a části Záběhlic, Michle, Vinohrad, Hrdlořez, Hloubětína a Žižkova.