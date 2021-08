Starostka Mikulčic Otáhalová rezignovala na funkci kvůli sporům s opozicí

Mikulčice (Hodonínsko) - Starostka Mikulčic na Hodonínsku Marta Otáhalová (za Nový směr) dnes na schůzi zastupitelstva rezignovala na funkci, složila i mandát zastupitelky. Odůvodnila to tím, že ji opozice i někteří občané kritizovali za postup po červnovém tornádu. Lidé ji osočovali na sociálních sítích, jedna obyvatelka Mikulčic jí vyhrožovala, případem se zabývá policie. Otáhalová ČTK řekla, že důvodem její rezignace byl tlak okolí i nedostatečná podpora radních a zastupitelů. Novým starostou zastupitelé zvolili Josefa Dvořáčka staršího (Těšičané Mikulčané), chtěl dnes vyvolat hlasování o odvolání starostky, jak řekl ČTK.

Otáhalová se vzdala funkce a složila zastupitelský mandát hned v úvodu zastupitelstva. "Začalo to nepravdivými informacemi o tom, že z Mikulčic vyháním dobrovolníky, že je odmítám, což nebyla pravda. V tomto se mě nezastali ani radní, ani zastupitelé Mikulčic. Vyhrožování přes SMS zprávy pak bylo opravdu vrchol a nyní začala opozice shánět podporu pro mé odvolání. Takové mocenské hry nemám zapotřebí, proto jsem se po poradě s rodinou rozhodla na funkci rezignovat," vysvětlila své důvody Otáhalová.

V rozhovoru pro server iRozhlas.cz uvedla, že ženě, která jí vyhrožovala, sice odpustila, žalobu ale nestáhne, protože podobné činy musí být potrestány. Právě to vedlo nakonec Josefa Dvořáčka staršího k tomu, aby usiloval o její odvolání, jak řekl ČTK. "Po tornádu jsem se obecnímu dění tolik nevěnoval, měli jsme doma starosti, přišli jsme o střechu a část domu. Ale některé informace, které jsem o postupu starostky dostával, se mi nelíbily, například že odmítla hmotnou pomoc od některých firem s tím, že je tady materiálu dost. Vrchol ale byl, když odmítla stáhnout žalobu na paní, která jí posílala výhrůžné SMS zprávy, přestože se tato žena omluvila a veřejně se přiznala," řekl ČTK Dvořáček.

Ještě před jednáním mimořádného zastupitelstva se vzdali mandátu Luděk Hanáček (za Občané pro Mikulčice) a Jaroslav Bolfík (za KSČM). Starostka tak dnešní schůzi zahájila, představila nástupce odstupujících zastupitelů a oznámila rezignaci. Krátce poté zasedání zastupitelstva, které má 15 členů, opustila. Funkce starosty podle zákona přešla na místostarostu Jana Vlašice (za KDU-ČSL).

Zastupitelé ale následně odhlasovali volbu nového starosty jako nový bod zasedání. Většinou osmi hlasů ze 14 přítomných zastupitelů byl do funkce zvolen dosavadní radní Josef Dvořáček starší (ODS za Těšičané Mikulčané), který patřil ke kritikům bývalé starostky. "Budu se snažit co nejlépe pracovat na obnově obce spolu s místostarostou a radními i zaměstnanci úřadu. Nemám problém s tím si nechat poradit, někteří z nich mají léta zkušeností," uvedl Dvořáček. Uvedl, že chce vyzvat všechny dobrovolníky z řad řemeslníků, aby neváhali do Mikulčic přijet pomáhat. "Už nepotřebujeme lidi, kteří budou odvážet suť, ale klempíře, zedníky a tesaře," doplnil.

Bouřka s kroupami a tornádo zasáhlo několik obcí na Břeclavsku a Hodonínsku 24. června. Šest lidí kvůli tomu zemřelo, asi 200 lidí utrpělo zranění. Přírodní živel poničil kolem 1200 domů, některé bylo nutné strhnout.