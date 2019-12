Starosta Varnsdorfu je kvůli radarům ve vazbě, další obviněný ne

Děčín - Varnsdorfského starostu a krajského zastupitele Stanislava Horáčka (ANO) dnes Okresní soud v Děčíně poslal do vazby kvůli kauze pronájmu radarů ve Varndsdorfu. Soud dnes rozhodoval také o návrhu na vazbu jednatele firmy Water Solar Technology (WST) Miloše Schuberta. U něho však rozhodl, že do vazby nepůjde. Novinářům to řekl státní zástupce Jan Veselý. V případu jsou obviněni celkem čtyři lidé a jedna právnická osoba.

Státní zástupce uvedl, že starosta je ve vazbě kvůli obavě z toho, že by mohl působit na spoluobviněné a svědky nebo jinak mařit vyšetřování. Veselý se domnívá, že starosta již spoluobviněné ovlivňoval. Podal tedy kvůli tomu stížnost. Pokud ji vezme soud v potaz, mohl by Horáček podle státního zástupce ve vazbě zůstat až rok.

"Jednatel společnosti Water Solar Technology byl propuštěn ze zadržení na svobodu, protože soud nespatřil vazební důvody," uvedl Veselý. Státní zástupce s rozhodnutím soudu nesouhlasí, ale nemá ze zákona právo stížnosti. Schubert je obviněný z jiných činů než starosta, ale rovněž v souvislosti s pronájmem radarů. Hrozí mu dva roky až osm let vězení.

Kromě Horáčka a Schuberta policie obvinila i místostarostu Josefa Hambálka (ANO). Jméno čtvrtého obviněného nezveřejnila. Policie ve středu zadržela všechny tři jmenované. Místostarostu ale ve čtvrtek propustila, stíhán je stejně jako Schubert na svobodě.

Kauza se týká pronájmu radarů na měření rychlosti, jež pro město provozuje společnost WST. Firma dostává odměnu za každé naměřené překročení rychlosti. Kvůli tomu kritizovala vedení města už dřív opozice. Existuje také judikatura Nejvyššího správního soudu, podle níž je nezákonné, pokud má třetí subjekt hmotný zájem na výsledcích měření radaru. Vedení radnice kritiku odmítá. Tvrdí, že město protiprávně nepostupuje a uzavřené smlouvy jsou v souladu se zákonem.