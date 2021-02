Starosta Tachova: Náš okres nemohou zavřít, nemají tu policisty

Tachov - Starosta Tachova Ladislav Macák (Patrioti Tachova) nemá informace o tom, že by měl být jeho okres uzavřen. Tachovsko je aktuálně nejpostiženějším okresem v ČR a nemá nemocnici. Od minulého pátku omezila vláda pohyb v sousedních okresech Cheb a Sokolov a dále na Trutnovsku. "Nemohou nás zavřít, nemají tu policisty, kde by je vzali," řekl dnes Macák ČTK. Tachovsko by potřebovalo hlavně vakcíny a desinfekci, kterou zatím města a obce kupují ze svého. Uzavření okresu nenavrhuje ani krajský hygienik a neví o něm ani hejtmanka.

Macák se nedomnívá, že "okresní lockdown" pomohl. "V uzavřených okresech se sice trochu snížil počet nákaz. Ale spíš stoupá naštvanost lidí a ti na to pak více kašlou. To je to nebezpečí, že jsou už unavení a otrávení," uvedl. Dobrovolní hasiči na Tachovsku už od minulého týdne sami desinfikují veřejné prostory, úřady a také školky. V Tachově jsou z celkem pěti školek dvě uzavřené zcela a jedna částečně kvůli nemocnému personálu. Učitelky onemocněly také v jedné základní škole a město muselo shánět náhradu.

"Tady je vysoký podstav policistů, nestačí ani na běžnou službu. Jedině vojáky by sem museli dát," uvedl Macák. Podle informací starostů Tachovska chybí o okrese téměř polovina příslušníků. "Spojují se tu oddělení. Planá se střídá s Konstantinovými Lázněmi, Tachov se střídá s Borem," dodal.

Nálada mezi lidmi se nezhoršuje. "Slyšíme ale stále houkat sanitky. Smekám před záchranáři, padají na ústa. Stojí tu 've frontě' pacienti, které musí odvážet, vůbec to nestíhají," uvedl Macák. Kraj v sobotu oznámil, že se Domažlická nemocnice stala covidovou a pro pacienty s nákazou postupně vyhradí většinu lůžek. Budou tam směřovat právě z Tachovska, ale také z Domažlicka a z nemocnic Klatovy a Stod. "Ale do Domažlic je od nás 50 až 80 kilometrů," řekl. Staří lidé a ti, kterým už někdo z okolí zemřel nebo byl v těžkém stavu, tak berou podle Macáka situaci velmi vážně a bojí se. "Ale hlavně mladí a ti, kteří to ještě nepoznali, tak to jsou gerojové a pořád se shlukují," uvedl.

Macák zatím neví, že by na Tachovsku pomáhali vojáci. "Testovací týmy jsou v Domažlicích," uvedl. Podle informací z kraje začal v pátek působit na Domažlicku a Tachovsku mobilní tým Domažlické nemocnice a Armády ČR, má zvládnout až 400 lidí denně. Tachov si musel sám zajistit testovací místo na poliklinice. "Nikoho to nezajímalo ani na kraji. Celou dobu také nikoho nezajímá, že máme 20 let zavřenou nemocnici," uvedl.

Okresu nejvíce chybí vakcíny, tento týden se to trochu zlepšilo. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes v televizi Prima slíbil, že příští týden výrazně zvýší dodávky do nejpostiženějších okresů. "Pokud by bylo hodně vakcín, tak máme připravený sál kulturního domu Mže. Zatím ale ani nehrozí, že by se naplnilo očkovací místo na poliklinice," řekl Macák. Očkování zajišťují pro okres Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, což velmi kvituje. Na Tachovsku už testují své pracovníky velké firmy - například Kermi ve Stříbře, Grammer v Tachově a Ideal Automotive v Boru a Ostrově.

Podle Macáka jsou nakažení mezi zahraničními dělníky, jen v Tachově jich bydlí přes 1000 a další tisíce ve Stříbře a v Boru. "Agentury nám nejsou povinny hlásit, kolik lidí tu mají a kde jsou. A nikdo neví, jestli jsou otestovaní, jestli je bude někdo očkovat. Doktoři o nich také nic neví. Nemají je v evidenci a teď chodí do ordinace, kde jsou fronty," řekl.

Další pozitivní jsou podle Starosty mezi řidiči-cizinci, kteří jezdí přes dálniční přechod Rozvadov. "Věděli dopředu, že to tu Bavoráci zavřou, ale při vstupu do ČR je nikdo nekontroluje. Nechají je projet celou republikou a my se tu pak můžeme zbláznit," uvedl.

Na Tachovsku přibylo za sedm dní 1461 nákaz na 100.000 obyvatel a už počátkem týdne předběhl dosud nejproblematičtější Trutnovsko, Sokolovsko a Chebsko. V přepočtu na 100.000 obyvatel je z Plzeňského kraje na tisícovkou nemocných ještě Rokycansko, Klatovsko a sever Plzeňska.

Hejtmanka Ilona Maurizová (ODS) dnes ČTK napsala, že zatím nemá informace o zavírání žádného okresu v kraji. "Musí to rozhodnout hlavní hygienička a náš ředitel krajské hygienické stanice (KHS)," řekla. Šéf KHS Michal Bartoš dnes ČTK řekl, že to nenavrhoval. "Ale je otázkou, co udělá ministerstvo zdravotnictví a vláda. Snad by nám to dali vědět," uvedl. Blatný ve středu řekl, že se uvažovalo o uzavření Tachovska, vyřešilo se to ale ve spolupráci s hlavní hygieničkou jinak.

"Budeme o tom (uzavření dalších okresů) určitě debatovat buď na vládě, nebo na radě pro zdravotní rizika. Ale to rozhodnutí vždycky musí přijít z daného kraje prostřednictvím krajského hygienické stanice," uvedl dnes na ČT šéf ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Není to ale jediné řešení. Protože uzavřít půlku okresů v ČR by bylo i z hlediska kapacit velmi složité, dodal. Podle Hamáčka ale toto opatření určitě "lokálně zafungovalo". Karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN) dnes v ČT řekl, že jeho kraj dostal informace o uzavření okresů Sokolov a Cheb až těsně před tím, než to vláda vyhlásila. Nepředpokládá, že by se uzavřelo také Karlovarsko, poslední okres v kraji, kde čísla nakažených stagnují.