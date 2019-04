Staré Město (Uherskohradišťsko) - Starosta Josef Bazala (KDU-ČSL) dnes v přístavišti ve Starém Městě na Uherskohradišťsku rozměrným kovovým klíčem symbolicky odemkl plavební sezonu na Baťově kanále. Město s majitelem přístaviště spolupracuje dlouhodobě, slavnostní zahájení sezony se v něm uskutečnilo už posedmé, řekl novinářům Bazala. Na první letošní plavby po kanále se dnes vydaly desítky zájemců.

"Před dvěma lety jsme společně se Sdružením obcí pro rozvoj Baťova kanálu ve Zlínském kraji a se Zlínským krajem financovali pevné molo, přístavní hranu. A v letošním roce město zafinancovalo částkou 450.000 korun připojení lodí na elektřinu. Jsou zde přípojky, aby se lodě přes noc, když tady budou kotvit, mohly připojit a mít elektriku. Komfort plavení po Baťově kanále se zlepšuje," uvedl starosta. Město podle něj připravuje také nový bezbariérový chodník, který by od příštího roku měl vést i k přístavišti.

O dvanáctku stávajících lodí se ve staroměstském přístavišti stará Petr Ondrušek. Jde podle něj o plavidla vážící od 200 do 5000 kilogramů, které dohromady pojmou 60 až 70 cestujících. Přes zimu se lodě skladují mimo Baťův kanál, před sezonou je proto musí spolu s kolegy umýt, natřít a po spuštění na vodu znovu osadit motory a kormidly. "Stavíme i novou loď Pannonia 3 pro 12 lidí. Hotová bude v květnu," řekl Ondrušek.

Další přístavy a přístaviště na Baťově kanále chystají odemykání plavební sezony až 1. května. Hlavní z nich se letos uskuteční v Petrově na Hodonínsku. V loňské sezoně proplul podle údajů Povodí Moravy plavebními komorami Baťova kanálu rekordní počet lodí. V průměru se každou plavební komorou s obsluhou proplavilo 3526 lodí, což je o 416 více než v roce 2017.

Podle ředitele obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěcha Bártka je návštěvnost vodní cesty v poslední době konstantní. V letech 2018 i 2017 se na palubě některé z lodí brázdících Baťův kanál svezlo zhruba 90.000 lidí, přičemž asi 5000 z nich strávilo na obytných plavidlech vícedenní pobyty. "V půjčovnách na Baťově kanále je nyní k dispozici zhruba 150 lodí," řekl ČTK Bártek.

Povodí Moravy před sezonou zrekonstruovalo další část Baťova kanálu mezi Huštěnovicemi a Babicemi na Uherskohradišťsku. Zpevnění břehů tam vyšlo na více než 13 milionů korun. Opravy břehového opevnění za 75 milionů korun nyní připravuje mezi Veselím nad Moravou a obcí Vnorovy na Hodonínsku. Ředitelství vodních cest České republiky letos chce zahájit modernizaci přístavu ve Veselí nad Moravou za téměř 51 milionů korun. Současná kapacita stání pro lodě se díky tomu z 11 míst rozšíří na 35.

Baťův kanál vznikl ve 30. letech 20. století. Původně sloužil nákladní dopravě, vozilo se po něm především uhlí. Částečně vede korytem Moravy a od Otrokovic na Zlínsku do slovenské Skalice je dlouhý 53,8 kilometru. V budoucnu je v plánu trasu prodloužit až do Kroměříže na jedné straně a na druhé až do Hodonína, čímž by délka kanálu přesáhla 75 kilometrů.