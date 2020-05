Starosta Spytihněvi symbolicky odemkl sezonu na Baťově kanále

Spytihněv (Zlínsko) - Starosta Vít Tomaštík (Vize pro Spytihněv) v přístavu ve Spytihněvi na Zlínsku velkým kovovým klíčem symbolicky odemkl plavební sezonu na Baťově kanále. Slavnostní zahájení sezony na oblíbené vodní cestě se v obci konalo po dlouhých letech, řekl ČTK Tomaštík. Kvůli pandemii nového typu koronaviru však první letošní plavby po kanále začnou se zpožděním.

Obec v minulosti v přístavu opravila dva hrázní domky, vznikla v něm také přístavní hrana nebo amfiteátr. Další modernizaci areálu nyní dokončuje. "Vzniká tady terasa, která má být zhruba pro nějakých 100 návštěvníků. Ve druhém hrázním domku vzniká nová restaurace. Investice jak do terasy, tak do obnovy restaurace je zhruba šest milionů korun, zatím je financovaná z obecního rozpočtu," uvedl Tomaštík.

Nedaleko přístavu funguje půjčovna lodí, která nabízí zákazníkům 11 hausbótů a čtyři pramice s přívěsným motorem. Podle provozovatele půjčovny Michala Hampaly lidé v uplynulých týdnech kvůli koronaviru zrušili všechny objednávky na květen. "Teď už pomalinku nárůst zájmu zase je. Prázdniny už máme obsazené půl roku až rok dopředu kromě turistů ze Slovenska, kterých máme 15 až 20 procent. Ti své rezervace zrušili, případně přesunuli na příští rok. Určitě nám pomůže chystané prodloužení sezony," řekl Hampala.

Podle ředitele obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěcha Bártka je návštěvnost vodní cesty v poslední době konstantní. V posledních třech letech se na palubě některé z lodí brázdících Baťův kanál svezlo zhruba 90.000 lidí, přičemž asi 5000 z nich strávilo na obytných plavidlech vícedenní pobyty. "Letos se asi toto číslo překonat nepovede. V půjčovnách na Baťově kanále je minimálně 150 lodí plus asi pět velkých osobních lodí pro zhruba 50 osob. Další spousta malých plavidel je v soukromém vlastnictví," řekl ČTK Bártek.

Povodí Moravy (PMO) letos dokončilo první etapu oprav opevnění Baťova kanálu mezi železničním mostem a plavební komorou ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Od října budou stavební práce pokračovat od mostu po plavební komoru Vnorovy I. Náklady na obě etapy činí 53 milionů korun. Financovány jsou ze Státního fondu dopravní infrastruktury, stejně jako modernizace přístavu ve Veselí nad Moravou asi za 70 milionů korun, která začala v lednu.

Kvůli pandemii nového typu koronaviru letos PMO prodlouží provoz plavebních komor až do konce září, o víkendech budou fungovat i v první polovině října. Na lodích mohou nyní cestovat skupinky do deseti osob, plavidla je nutné po odevzdání pečlivě dezinfikovat.

Baťův kanál vznikl ve 30. letech 20. století. Původně sloužil nákladní dopravě, vozilo se po něm především uhlí. Částečně vede korytem Moravy a od Otrokovic na Zlínsku do slovenské Skalice je dlouhý 53,8 kilometru. V budoucnu je v plánu trasu prodloužit až do Kroměříže na jedné straně a na druhé až do Hodonína, čímž by délka kanálu přesáhla 75 kilometrů.