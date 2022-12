Starosta: Praha 3 bude zřizovat další zóny s omezením rychlosti na 30 km/h

Praha - Praha 3 plánuje v tomto volebním období zřizovat nové zóny s omezením rychlosti na 30 kilometrů v hodině, další měla být v Jeseniově ulici a okolí. Radnice chce také vysázet nová uliční stromořadí a výhledově plánuje tři nové základní a pět mateřských škol, jejichž výstavbu by měly zaplatit příspěvky developerských firem plánujících v městské části rozsáhlou výstavbu. V rozhovoru s ČTK to řekl nový starosta Prahy 3 Michal Vronský (TOP 09). Rozpočet na příští rok bude podle něj zastupitelstvo schvalovat v únoru.

Praha 3 již v minulosti zavedla takzvané zóny 30 v okolí Biskupcovy ulice, na Jarově a v oblasti ulic Na Parukářce a Ke Kapslovně. Podle Vronského z průzkumu veřejného mínění vyplynulo, že obyvatelé tento způsob zklidňování dopravy většinově podporují. Pro následující zónu radnice vytipovala Jeseniovu, kde po ní lidé dlouhodobě volají.

Při zřizování zón chce radnice nejprve komunikovat s místními obyvateli, aby předešla sporům. Příští rok podle starosty vznikne dopravní studie a zhruba v polovině roku by městská část chtěla zahájit participaci s obyvateli Jeseniovy. Další zóny by pak měly následovat tak, aby na sebe navazovaly, dodal starosta.

Komunikovat s lidmi radnice plánuje i v případě plánu sázet nové stromy v ulicích, ke kterému si radnice v minulém volebním období nechala zpracovat studii. "Máme vytipováno několik ulic v oblasti starého Žižkova," řekl Vronský a dodal, že plán je vysázet vyšší desítky stromů. Radnice chce připravit projekt a poté se domluvit s městskou Technickou správou komunikací (TSK) na tom, aby si vznik stromořadí vzala na starost.

S ohledem na plánovanou bytovou výstavbu v areálu Nákladového nádraží Žižkov a jeho okolí bude městská část potřebovat mnoho nových míst v základních a mateřských školách. Ty by měli v různých formách zajistit developeři, se kterými magistrát podle dřívějších informací vyjednal celkové příspěvky na rozvoj veřejné infrastruktury zhruba 1,55 miliardy korun.

Praha 3 plánuje mimo jiné rekonstrukci budovy na Havlíčkově náměstí, kam by se měla vrátit základní škola. Podle Vronského se nyní zhruba dva roky bude připravovat projekt. Další škola má vzniknout v oblasti Habrové ulice a třetí přístavbou historické budovy Nákladového nádraží Žižkov. Kromě toho má v Praze 3 v následujících letech přibýt pět mateřských škol.

Radnice bude podle starosty dále spolu s magistrátem a jednat o přesné podobě dohod s jednotlivými developery. "Myslím, že ještě dva roky se bude intenzivně jednat," řekl. Dohody se budou týkat i podoby jednotlivých projektů, radnice chce například zajistit, aby nová čtvrť na nákladovém nádraží byla průchozí s přístupnými vnitrobloky.

Vedení městské části se nyní zaměří na přípravu rozpočtu, který chce schválit v únoru. Do té doby bude Praha 3 v takzvaném rozpočtovém provizoriu, což znamená, že radnice bude moci použít každý měsíc pouze dvanáctinu předchozího rozpočtu. To by s ohledem na růst cen mohlo v lednu a v únoru přinést komplikace, protože například školám se až násobně zvýšily náklady za energie a dvanáctina letošního rozpočtu by nestačila. Radnice proto podle Vronského rozvolnila pravidla pro nakládání s rezervními fondy škol, aby je ředitelé mohli využít k nákupu energií. Starosta dodal, že cílem nového vedení bude i přes růst cen najít další úspory v provozních výdajích.

Vronský se stal starostou na konci listopadu za koalici TOP 09 a STAN, Pirátů, Prahy 3 Sobě a Zelených. Nahradil svého stranického kolegu Jiřího Ptáčka, který post neobhajoval a je neuvolněným radním. Dosud v Praze 3, která má asi 74.300 obyvatel, vládla obdobná koalice, pouze bez Prahy 3 Sobě, která je v zastupitelstvu nováčkem.