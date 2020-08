Starosta Černošic si stěžuje na zpoždění vlaků na lince S7

Černošice (u Prahy) - Starosta Černošic Filip Kořínek (Věci černošické) si stěžuje na provoz osobních vlaků na lince S7 mezi Prahou a Berounem. Téměř žádný vlak podle něj nejede podle jízdního řádu, vadí mu také vysoký počet zcela zrušených spojů. V otevřeném dopise adresovaném Správě železnic (SŽ) a ministerstvu dopravy, jehož text zaslal také ČTK, žádá o nápravu. Mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová ČTK řekla, že SŽ svou odpověď nejprve doručí starostovi, správa ale podle ní zmíněné problémy řeší.

Zástupci města podle Kořínka chápou, že na trati v úseku Praha-Smíchov - Radotín pokračuje dlouho připravovaná rekonstrukce a na zastaralé trati jsou častější poruchy, situace během srpna však podle něj "jednoznačně přesáhla všechny meze únosnosti a je do dalšího období neudržitelná".

Problémem jsou podle starosty zpožděné vlaky, náhle zrušené spoje i přesměrování vlaků do jiných cílových stanic. "Z pohledu cestujících téměř žádný vlak nejel podle jízdního řádu, a to ani toho výlukového. Správa železnic nenaplnila přísliby, jak bude provoz i během rekonstrukce a údržby zajištěn," uvedl starosta.

Správa železnic na dotaz ČTK uvedla, že bude na dopis reagovat. "Reakci nejprve doručíme přímo panu starostovi," řekla mluvčí Pistoriusová. Podle ní je jedním z důvodů komplikací nedávná mimořádná situace v trakční měnírně v Chuchli, kde byl omezen provoz po úderu blesku. Dodala, že na dotčené trati také pokračují stavební práce.

Situaci podle ní Správa železnic intenzivně řeší. "Součástí této stavby je i provizorní měnírna, která bude napájet trakční vedení po dobu rekonstrukce stávající měnírny. Správa železnic ve spolupráci se zhotovitelem stavby urychluje zprovoznění této provizorní měnírny tak, aby k němu došlo v co nejkratší možné době," uvedla mluvčí.

Starosta žádá, aby odpovědné organizace situace napravily do 1. září, kdy začnou vlaky využívat například i děti jezdící do školy. V regionu podle něj žije mnoho desítek tisíc obyvatel, pro které je vlak hlavním a jediným prostředkem hromadné dopravy pro cestu do Prahy za prací nebo studiem.