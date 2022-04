Starosta Buče uvedl, že našli těla už 403 lidí, které asi zabili Rusové

Kyjev/Moskva - Starosta města Buča nedaleko Kyjeva Anatolij Fedoruk dnes informoval, že úřady doposud objevily těla 403 lidí, o nichž se domnívají, že je zabili ruští vojáci za dobu, co oblast okupovali. Dodal, že počty takto nalezených těl stále rostou.

Ruské síly ovládaly Buču ležící na severozápad od ukrajinského hlavního města asi měsíc, stáhly se z ní koncem března. Ukrajinská strana tvrdí, že ruští vojáci v Buči zabíjeli, znásilňovali a mučili civilisty, což Moskva popírá a označuje za provokaci. Ruský prezident Vladimir Putin dnes o těchto informacích řekl, že jde o falešné zprávy.

Buča byla prvním městem, kde po odchodu ruských vojsk vyšly najevo zvěrstva, jaká se tam děla po dobu okupace. Snímky z tohoto města vyvolaly zejména v západních zemích zděšení, Kyjev upozorňuje, že podobné nálezy se opakují také na dalších místech.

Fedoruk také na dnešním brífinku řekl, že je příliš brzy na to, aby se do města začali vracet jeho obyvatelé. Gubernátor Kyjevské oblasti, v níž leží i Buča, dnes řekl, že návrat do dříve okupovaných míst bude více či méně reálně možný na konci května. Ukrajinské úřady již dříve varovaly před nastraženými minami, v osvobozené oblasti ale také plně nefungují dodávky elektřiny či plynu.

USA a Británii znepokojují zprávy z Mariupolu o údajném chemickém útoku

Spojené státy a Británie vyjádřily znepokojení nad zprávami o údajném chemickém útoku ruské armády v Mariupolu. Použití jedovaté látky proti ukrajinským obráncům obléhaného města však američtí ani britští představitelé nebyli schopni potvrdit. Západní státy dříve varovaly Moskvu před vážnými důsledky, pokud ve válce na Ukrajině použije chemické zbraně nebo jiné zbraně hromadného ničení. Ruská armáda zasáhla hangár a muniční sklad na západě Ukrajiny. Podle ukrajinského generálnmího štábu Rusové přišli na Ukrajině skoro o 20.000 vojáků. Na východě Ukrajiny se dnes mělo otevřít devět humanitárních koridorů.

Ukrajinské ministerstvo obrany prověřuje informace o použití chemických zbraních v Mariupolu. Mohlo ale jít o fosforovou munici, připustila náměstkyně ministra Hanna Maljarová. Použití chemických zbraní popřel Eduard Basurin, mluvčí proruských separatistů, kteří se podílejí na obléhání Mariupolu.

Ukrajinský pluk Azov, který obklíčené město na jihovýchodě Ukrajiny brání, sdělil, že ruská armáda v pondělí večer v Mariupolu použila blíže neupřesněnou "jedovatou látku neznámého původu" shozenou na obránce města z nepřátelského dronu. Oběti mají podle něj potíže s dýcháním a pohybem.

Rusové údajně použili chemickou zbraň nad ocelárnou Azovstal, kterou stále brání ukrajinští obránci z pluku Azov. "Pokud jde o praktickou stránku útoku, (škoda) není velká. Tři lidé mají jasné příznaky otravy bojovými chemickými látkami, ale bez katastrofálních následků," uvedl velitel pluku Andrij Bileckyj na twitteru. "Chemický útok v Mariupolu znamená jen jedno: Rusové nejsou s to dobýt Mariupol a (přemoci) jeho ukrajinské obránce. Nezbývá jim nic jiného, než nevybíravě používat zakázané zbraně," dodal.

"Informaci (že Rusové použili chemické zbraně) momentálně prověřujeme. Snažíme se zjistit, co to bylo," řekla náměstkyně ukrajinského ministra obrany Maljarová. "Podle předběžných údajů lze předpokládat, že šlo spíše o fosforovou munici. Definitivní oficiální informaci sdělíme později," dodala podle listu Ukrajinska pravda.

Zápalná munice založená na bílém fosforu se podle dostupných informací začala používat již za první světové války, uplatnila se ale i v dalších konfliktech 20. a 21. století. Mezinárodní úmluvy zakazují záměrné použití zápalné munice proti civilním cílům, respektive zápalných bomb proti vojenským cílům v civilních oblastech či v oblastech se soustředěním civilistů. Bílý fosfor však není na seznamu chemických zbraní.

Mluvčí Pentagonu John Kirby v prohlášení citovaném agenturou AP uvedl, že USA zprávu o chemickém útoku potvrdit nemohou. Upozornil však na přetrvávající obavy americké administrativy, že Rusko použije na Ukrajině "různé prostředky k potlačování nepokojů, včetně slzného plynu smíchaného s chemickými látkami".

"Naléhavě spolupracujeme s partnery na ověření detailů," napsala na twitteru britská ministryně zahraničí Liz Trussová v reakci na zprávy o možném chemickém útoku v Mariupolu. "Jakékoli použití takových zbraní by bylo bezohlednou eskalací tohoto konfliktu," dodala.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na dnešek ve svém pravidelném videoprojevu uvedl, že ruské síly mohou na Ukrajině použít chemické zbraně. Neřekl ale, že již byly použity. Poradce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč v reakci na tvrzení pluku Azov uvedl, že informace o údajném chemickém útoku se prověřují.

Ukrajinská agentura Unian v pondělí napsala, že mluvčí ministerstva obrany samozvané Doněcké lidové republiky Eduard Basurin řekl, že separatisté zvažují chemický útok na metalurgický závod Azovstal, v němž se ukrývají ukrajinští vojáci. Řekl také, že nemá smysl útočit na opevnění Azovstal tradičním způsobem a že je třeba se "obrátit na chemické jednotky". Že by separatisté chemické zbraně už použili, ale Basurin popřel.

Ruská armáda zasáhla hangár a muniční sklad na západě Ukrajiny

Ruští vojáci v noci na dnešek ostřelovali Chmelnyckou oblast na západě Ukrajiny, kde podle ruského ministerstva obrany zničili muniční sklad a hangár. Po zásahu střelou na místě propukl požár, oběti nejsou hlášeny, uvedly ukrajinské úřady.

Střely zasáhly muniční sklad a hangár s ukrajinskými letouny na vojenském letišti Starokosťantyniv v Chmelnycké oblasti, oznámil mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov. Letiště se nachází zhruba 220 kilometrů východně od Lvova. Podle ukrajinské oblastní správy se vzniklý požár podařilo uhasit, o poškození vojenského vybavení neinformovala.

Ruské jednotky podle Konašenkova zasáhly muniční sklad i nedaleko vesnice Havrylivka v Kyjevské oblasti, severně od ukrajinské metropole. Tuto informaci ukrajinská strana nepotvrdila.

Ostřelování ruskými vojsky v noci na dnešek pokračovalo na východě Ukrajiny, zejména v Doněcké a Luhanské oblasti, kde se útoky podle ukrajinských úřadů týkají celého území. Ruské jednotky ostřelovaly v noci na dnešek i Charkov, kde zemřelo nejméně osm lidí. Boje zaznamenali Ukrajinci i ve směru na Izjum.

Rusové se ve všech okupovaných městech chovali jako v Buči, řekl Zelenskyj

Ruští vojáci se všech ukrajinských městech, která nějakou dobu okupovali, chovali jako v Buči, kde se po jejich odchodu našly stovky zabitých civilistů. Litevským poslancům to dnes skrze videohovor řekl prezident Zelenskyj. Evropskou unii vyzval, aby vůči Rusku schválila další sankce, které budou mířit na všechny ruské banky a na ruskou ropu, informovala agentura Reuters.

EU by si podle Zelenského měla stanovit datum, ke kterému přestane odebírat ruský plyn. "Jenom tehdy ruská vláda pochopí, že musí hledat mír," řekl ukrajinský prezident litevskému parlamentu. Zákaz dovozu ruského plynu je podle něj jediným způsobem, jak ukázat, že má Západ vůli zastavit ruské válečné zločiny. Otázka embarga na ruský plyn provází EU od počátku ruské invaze na Ukrajinu. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell v pondělí po jednání ministrů zahraničí členských zemí prohlásil, že všechny země bloku omezují závislost na ruském plynu a ropě, na ukončení dovozu se ale neshodly. Zatímco například většina států východního křídla unie podporuje co nejrychlejší ukončení dovozu ruských fosilních paliv, Německo, Maďarsko či Rakousko chtějí takové rozhodnutí z ekonomických důvodů oddálit. Zelenskyj, který ohledně válečné situace každý den jedná se západními spojenci, připomněl litevským poslancům i zprávy o zabíjení civilistů v Buči nedaleko Kyjeva a dodal, že taková místa jsou po celé Ukrajině všude tam, kde byli ruští vojáci delší dobu. "Okupanti se v těchto (městech, obcích) chovali stejně jako v Buči," uvedl prezident.

Rusové přišli na Ukrajině skoro o 20.000 vojáků, tvrdí ukrajinské velení

Rusko od začátku invaze na Ukrajinu přišlo o bezmála 20.000 vojáků, stovky tanků, 157 letadel a 140 vrtulníků, uvedl dnes ukrajinský generální štáb. Ruské ministerstvo obrany naopak ohlásilo, že ruské síly od 24. února zničily 130 ukrajinských letadel, 99 vrtulníků, 244 protileteckých raketových zbraní a 443 dronů. Tvrzení stran o ztrátách způsobených nepříteli nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

Rusko od vpádu do sousední země přišlo o 19.600 vojáků, 732 tanků,1946 obrněných vozidel, 349 děl, 111 raketometů, 63 kusů protileteckých zbraní, 157 letadel, 140 vrtulníků, 124 dronů, 1406 kusů automobilové techniky, sedm plavidel, 76 cisteren, 25 kusů speciální techniky a čtyři odpalovacích zařízení pro taktické rakety, tvrdí ukrajinský generální štáb.

Naproti tomu mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov tvrdí, že ruské síly od začátku speciální vojenské operace zničily 2139 tanků a dalších obrněnců, 241 raketometů, 917 děl a minometů a také 2046 vojenských automobilů.

Ukrajinská strana údaje o ztrátách svých ozbrojených sil neuvádí a zdrženlivá je ohledně ruské armády i Moskva. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov však minulý týden v rozhovoru s televizí Sky News připustil, že Rusko na Ukrajině utrpělo "značné ztráty"; Moskva přitom koncem března oficiálně potvrdila zabití 1351 svých vojáků a zranění dalších 3825.

Boje na východě Ukrajiny v příštích dvou až třech týdnech zesílí, tvrdí Londýn

Boje na východě Ukrajiny v příštích dvou až třech týdnech zesílí, přičemž ruské ozbrojené síly přeorientovaly své úsilí na dobytí celého Donbasu. Ve své pravidelné ranní zprávě o válce na Ukrajině to dnes uvedlo britské ministerstvo obrany s odkazem na informace rozvědek.

"Ruská ofenzíva se nadále soustřeďuje na ukrajinské pozice v okolí Doněcku a Luhansku, pokračují boje v okolí Chersonu a Mykolajivu a obnovují se útoky na Kramatorsk," uvedlo ministerstvo.

Jeho zpráva rovněž uvádí, že ruské síly se nadále stahují z Běloruska, aby se mohly přesunout a zapojit do operací na východní Ukrajině.

Na východě Ukrajiny se dnes otevře devět humanitárních koridorů

Na východě Ukrajiny se dnes civilistům otevře devět humanitárních koridorů, kterými se mohou evakuovat z obléhaných měst, oznámila místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková. Osobními vozy mohou lidé odjet i z Mariupolu.

Pět z devíti koridorů vede z Luhanské oblasti. Moskva nedávno oznámila, že na východ země bude soustředit své síly poté, co stáhla vojska ze severu Ukrajiny. Zbývající evakuační trasy vedou z obléhaných měst na jihovýchodě země - mimo jiné z Mariupolu, Berďansku a Enerhodaru - do Záporoží.

V pondělí se podle Vereščukové podařilo evakuovat 4354 lidí devíti humanitárními koridory. Bezmála 600 lidí uteklo z Mariupolu, který je v obležení už 40 dní. Ruští vojáci strategicky položený přístav u Azovského moře tvrdě ostřelují, ve zdevastovaném městě není voda, jídlo ani léky. Ukrajinský pluk Azov, který město brání, v pondělí večer uvedl, že ruská armáda proti městu použila chemické zbraně. Tyto zprávy ale nelze ověřit.

