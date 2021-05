Staropramen bude v ČR distribuovat ikonického Guinnesse a Kilkenny

Praha - Česká pivní dvojka Pivovary Staropramen začnou v ČR distribuovat irské pivní značky Guinness a Kilkenny. Dohodly se na tom se nápojovým koncernem Diageo, cenu partnerství nezveřejnily. ČTK to dnes oznámili zástupci pivovarů.

"Rádi rozšiřujeme naše portfolio o značky, které přispívají k jeho prémiovosti, a které by nám měly pomoci získat nové příležitosti a partnery vyznávající stejné hodnoty jako je kvalita, um a tradice. Jsme hrdí, že můžeme distribuovat dvě proslulá ikonická piva v ČR," uvedl výkonný ředitel mateřské společnosti pivovaru Molson Coors pro střední a východní Evropu Sergey Yeskov.

Značky budou ve vybraných restauracích a obchodní řetězcích, podle mluvčí pivovarů Denisy Mylbachrové jde zatím o novou záležitost. Zatím se tak neví, v kolika přesně a v jakých restauracích budou značky k dostání. Jednání, včetně těch se stávajícími podniky, které značky čepují, podle ní teprve začínají. Není tak ani jasné, za kolik se budou tato piva prodávat.

Jak před několika lety uvedli zástupci Plzeňského Prazdroje, Guinness je nejprodávanější černé pivo světa, na druhém místě pak tehdy byl Velkopopovický Kozel.

"Guinness je tmavý stout, který byl poprvé uvařen již před více než 260 lety v pivovaru St. James Gate Brewery v Dublinu. Je to jedna z nejúspěšnějších pivních značek světa, která se vaří v 50 pivovarech na světě a k dostání je ve 120 zemích," uvedl Staropramen.

Killkenny je pak irské rubínové pivo typu "ale" s praženým sladem, který je také nazýván jako "irský krém", vznikl stejně jako Guinness již v 18. století a následně se vařil v Kilkenny v Irsku, dodala firma.

Britský nápojový koncern Diageo je světový lídr v oblasti produkce prémiových nápojů, nabízí značky jako Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan’s and Windsor whiskies, Smirnoff, Cîroc and Ketel One vodkas, Captain Morgan, Zacapa nebo Baileys. V ČR je hlavním distributorem jeho značek Stock Plzeň-Božkov.

Dvojce českého trhu loni klesly prodeje v tuzemsku meziročně o 2,4 procenta. Celkové prodeje v ČR i v zahraničí činily 3,19 milionu hektolitrů. Byly tak podobné jako předloni, kdy šlo o 3,2 milionu hektolitrů. Na českém trhu nabízí kromě výrobků ze smíchovského Staropramenu a ostravského Ostravaru také belgická piva Stella Artois, která se ve Staropramenu stáčí, Hoegaarden a Leffe. Předloni v červnu se Pivovary Staropramen staly majoritním akcionářem Pardubického pivovaru.