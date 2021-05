Staronovým ministrem je Vojtěch, bude řešit covid i financování

Praha - Do čela ministerstva zdravotnictví se vrátil Adam Vojtěch (za ANO), který už úřad řídil od prosince 2017 do loňského září. Prezident Miloš Zeman ho dnes jmenoval do funkce. Předtím přijal rezignaci Petra Arenbergera (za ANO), který odstoupil po nejasném informování o svém majetku. Jde o čtvrtou výměnu na pozici ministra zdravotnictví během pandemie koronaviru. Prioritou staronového ministra bude řešení epidemie včetně pokračování očkování proti covidu-19, zavedení covid pasu či přípravy na zářijový návrat dětí do škol a lidí z dovolených. Vojtěch se chce kromě toho zaměřit na financování zdravotnictví, prosazení některých zákonů nebo návrat nemocnic k běžné necovidové péči.

Vojtěch na funkci rezignoval loni v září s vysvětlením, že chce uvolnit prostor pro nové řešení epidemie koronaviru, která v té době po letním útlumu znova začínala sílit. Tehdy čelil kritice za to, že umožnil rozvolnění protiepidemických opatření, čímž uvolnil cestu pro rychlý nástup druhé, mnohem tragičtější vlny epidemie.

Vojtěch dnes řekl, že se z vývoje epidemie, která vypukla loni v březnu a dosud nevídaným způsobem omezila život v zemi, poučil. Počítá mimo jiné s povinným testováním žáků a studentů po návratu z prázdnin do škol, které mohou být rizikovým místem při šíření koronaviru. Plánuje i širší hodnocení pozitivních vzorků kvůli různým mutacím covidu-19. Nepovažuje za dobrou vizitku ministerstva, že soudy opakovaně ruší jeho vydaná opatření týkající se například uzavření restaurací nebo obchodů kvůli šíření koronaviru.

Oproti zvyklostem dnešní jmenování Vojtěcha nedoprovodila tradiční slavnostní ceremonie, ministr pouze od prezidenta převzal na Pražském hradě podepsaný jmenovací dekret. Odpoledne ho premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl do úřadu.

Poté Babiš novinářům řekl, že Vojtěch bude muset po návratu na ministerstvo v nejbližší době dořešit legislativní zavedení evropského covid pasu zjednodušujícího cestování i strategii přeočkování, které by se mohlo týkat lidí nad 65 let a chronických pacientů. Návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví, která měla umožnit zavedení covid pasu, v úterý Sněmovna odmítla projednat ve stavu legislativní nouze. "Prvotní návrh se moc nepovedl," řekl Babiš. Vojtěch má přepracovaný návrh vládě předložit v pondělí.

Po odchodu z vlády Vojtěch zamířil do představenstva Krajské zdravotní, která spravuje pět nemocnic v Ústeckém kraji. Krátce před svým jmenováním na pozici předsedy představenstva rezignoval. Jeho pravomoci přešly podle stanov na místopředsedu Leoše Vysoudila, na uvolněné místo musí vybrat nového člena rada kraje. Podle informací serveru Seznam Zprávy by se novým šéfem představenstva mohl stát současný ředitel Petr Malý.

O své budoucnosti jako velvyslance ve Finsku nechtěl dnes Vojtěch spekulovat, neplánuje ale kandidovat v podzimních volbách do Sněmovny. Babiš podle úterního vyjádření nicméně počítá s tím, že se Vojtěch velvyslancem příští rok stane.

Ministr považuje za důležité prosadit ve Sněmovně velkou novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která mění například vstup nových léků do úhrady pojišťoven, zákon o návykových látkách, zavádějící nová pravidla pěstování léčebného konopí, či legislativu, která má nastavit jednotná pravidla pro elektronizaci zdravotnictví. Zásadní bude podle něj také nastavení úhrad za zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění.

"Pro zdravotnictví teď nastává doba pomalého návratu ke standardní necovidové péči, ale musí být zajištěna stabilita a rozvoj pro všechny segmenty," řekl po svém jmenování Vojtěch.

S prezidentem Zemanem při dnešním převzetí jmenovacího dekretu mluvil hlavně o epidemii koronaviru a očkování, k němuž je podle něj třeba přesvědčit i mladou generaci. Dodal, že ruská vakcína Sputnik V už není téma. "Spíše budeme mít problém v tom, abychom vakcíny, které budeme mít, vyočkovali," poznamenal ministr. Od půlnoci se mohou k očkování registrovat lidé od 30 do 34 let, do odpoledne se jich přihlásilo přes 100.000. Od 1. června by se mohli začít hlásit k očkování zájemci starší 16 let, tedy všichni, pro které jsou vakcíny v současné době schválené. Brzy se čeká i povolení pro děti od 12 let.

Vojtěcha v září ve funkci nahradil epidemiolog Roman Prymula, kterého už po 38 dnech vystřídal dětský hematolog Jan Blatný. Ten skončil začátkem dubna, kdy ho nahradil uznávaný dermatolog a dosavadní ředitel vinohradské nemocnice v Praze Arenberger. V posledních dnech ale čelil kritice za to, jak informoval o svém majetku; v úterý pak oznámil rezignaci. Ve funkci strávil o 11 dní víc než Prymula.

Vojtěch dnes o budoucnosti Arenbergera v čele vinohradské nemocnice mluvit nechtěl, má v úmyslu počkat na výsledky kontrol ministerstva zdravotnictví a financí. Je podle něj nezbytné, aby exministr absolvoval bezpečnostní prověrku povinnou pro ředitele fakultních nemocnic. Arenberger už řekl, že o ni brzy požádá.

Zásadní personální změny na ministerstvu ministr neplánuje, ale některé nejbližší spolupracovníky si přivede.

Babiš: Kapacita sekvenování vzorků koronaviru je v ČR dostatečná

Kapacita pro sekvenování, které potvrzuje mutace koronaviru, je při stávající epidemické situaci dostatečná. Nyní příspěvkové organizace státu zvládnou asi 4000 vzorků měsíčně, vláda na to vyhradila 161 milionů korun. Pokud by bylo potřeba ji navýšit, budou zapojeny i další odborné instituce. Při dnešním uvedení Vojtěcha do úřadu to na dotaz novinářů řekl premiér Babiš. Vláda tento měsíc rozhodla, že peníze na sekvenaci budou dostávat jen příspěvkové organizace státu. To kritizovala některá jiná pracoviště, která se na sekvenaci dosud podílela.

Vojtěch řekl, že kapacity zřejmě bude potřeba navýšit v době, kdy se lidé budou vracet z dovolených. Podle něj je předběžně schválen systém povinného testování dětí na začátku příštího školního roku. "To je také bod, kdy sekvenování bude důležité, lidé se budou vracet z dovolených, tam vidím potenciální riziko dovozu nějakých mutací," poznamenal Vojtěch.

Pokud bude potřeba kapacity rozšířit, peníze na sekvenaci dostanou podle Babiše i organizace, které z dotací nyní vypadly, například Biocev.

Sekvenací laboratoře porovnávají genetickou informaci viru s už objevenými variantami, nebo případně zaznamenávají nové. Dříve k sekvenaci laboratoře nebyly finančně motivovány. Z veřejného zdravotního pojištění se totiž hradí jenom diagnostika nemoci. Odborníci přitom upozorňují na to, že odhalování nových, nakažlivějších mutací je zásadní pro zvládání epidemie.