Praha - Staroměstský orloj bude po několikaměsíčních opravách uveden do provozu na svatého Václava, tedy 28. září. Zrestaurované sochy apoštolů vyjdou poprvé z nových vitrážových okének v 18:00. ČTK to řekl vedoucí magistrátního provozního oddělení Lukáš Stránský. Orloj se kvůli opravám zastavil letos 8. ledna.

"Zbývá ještě osadit kalendářní desku a potom už to v podstatě je ve finále. Stroj už je na radnici ve funkčním stavu, musí se jen propojit s kalendářní deskou, zbývá osadit sochy a je to hotové," řekl ČTK orlojník Petr Skála.

Apoštolové dostali v restaurátorských dílnách novou povrchovou úpravu. Vycházet budou z nových okének, která jsou tvořena skleněnými vitrážemi v modrých barvách. Před demontováním byla na orloji plechová okénka ze 70. let minulého století, instalací skleněných se orloj vrací k původní podobě. Na astroláb se vrátí soumrak, který na něm podle historických dokumentů dříve byl.

Orloj byl letos poprvé od poválečných let kompletně demontován. Mechanika stroje se vrací do podoby z 60. let 19. století. Elektrický pohon z roku 1948 byl při rekonstrukci nahrazen původním mechanismem, konopnými lany navíjenými na dřevěné lanové bubny, díky nimž bude orloj poháněn tak, jak byl poháněn původně.

V první fázi rekonstrukce věže Staroměstské radnice byla zabezpečena statika kamenů, v oknech ochozu přibyly kvůli bezpečnosti mříže a byly vyleštěny zlaté prvky na věži. Ochoz byl zpřístupněn loni v prosinci. V březnu se na věž vrátily věžní hodiny. Za kompletní rekonstrukci hlavní město zaplatí 61,2 milionu korun bez DPH.