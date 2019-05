Staroměstské náměstí v Praze zaplnily tisíce hokejových fanoušků

Praha - Pražské Staroměstské náměstí zaplnily tisíce fanoušků, aby na velkoplošné obrazovce sledovaly semifinále hokejového MS s Kanadou. Zápas začal v 19:15, společně se fandí i na mnoha jiných místech v ČR. Český tým medaili z šampionátu přivezl naposled v roce 2012.

Diváci, z nichž je velká část oblečená do dresů českého národního týmu, se na náměstí začali scházet již více než hodinu před zápasem. Od 18:00 hodin byl pro ně pod obrazovkou o rozměrech pět krát devět metrů připravený zábavní program se soutěžemi. Plochu před obrazovkou, která je natočená směrem k Týnskému chrámu, lemují stánky s pivem, klobásami a hokejovými suvenýry.

Převážná část fanoušků věří, že český tým Kanadu porazí, i když uznávají, že to bude těžké. "Nesmíme se nechat vyprovokovat. I tak se podle mě bude dost vylučovat. Kanaďani se rádi perou," míní fanynka Lenka ze Stodůlek. Optimismus fanoušky neopustil ani poté, co Kanada vstřelila první gól utkání. Diváci skandují například: "My chceme gól", "Češi, Češi" a vytvořili i mexické vlny. V drtivé většině převládají fandové českého týmu, ale objevil se i pár s kanadskou vlajkou.

Vítěz duelu se v neděli utká o zlato s finskou reprezentací, naopak poražený bude bojovat o třetí místo s Ruskem. Druhý semifinálový zápas Rusko - Finsko skončil dnes odpoledne 0:1.

Velkoplošnou obrazovku instalovala na Staroměstské náměstí společnost Taiko, která zvítězila v tendru vyhlášeném magistrátem. Akce vyjde na 1,136.000 korun bez DPH a město ji zaplatí ze svého rozpočtu. "Policisté jsou připraveni v této souvislosti dohlédnout na bezpečnost a veřejný pořádek," sdělila ČTK policejní mluvčí Andrea Zoulová.

Na Staroměstském náměstí bude přímý přenos z Bratislavy vysílán i v neděli. Od 15:45 je plánován zápas o třetí místo, ve 20:15 začne boj o zlato. Pokud čeští reprezentanti porazí oba soupeře, Taiko zajistí jejich slavnostní přivítání.