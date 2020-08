Staroegyptské nálezy přilákaly na výstavu stovky lidí

Praha - Výstavu Sluneční králové, která představuje poklady z egyptských archeologických nalezišť, si dnes přišlo do Národního muzea prohlédnout několik stovek lidí. ČTK to řekla mluvčí muzea Lenka Boučková. Od zahájení prodeje vstupenek ve čtvrtek 27. srpna se na výstavu prodalo přes 1000 vstupenek.

"Kapacita je z bezpečnostních a hygienických důvodů omezena, nicméně provoz byl během prvního dne otevření výstavy zcela plynulý. V celém objektu dbáme na dodržování hygienických pravidel a dostatečných rozestupů, vstup je možný pouze se zakrytými ústy a nosem nebo rouškou," uvedla mluvčí.

Severoafrická země, kde čeští archeologové a egyptologové působí již desítky let, do Česka výjimečně zapůjčila velký soubor nálezů. Exponáty dlouhodobě uložené v Káhirském muzeu doplňují objekty z mnoha zahraničních institucí. Lidé na výstavě Sluneční králové mohou vidět velké sochy egyptských vládců i drobné předměty každodenního života, nejstarší z nich mají až 5000 let.

Video: Národní muzeum obsadili egyptští králové

30.08.2020, 19:20, autor: Tomáš Helma, zdroj: ČTK

Jako sluneční králové jsou v egyptských dějinách označováni panovníci páté staroegyptské dynastie (asi 2435 až 2306 před naším letopočtem), kteří jsou spjati s lokalitou Abúsír, kde za jejich vlády vyrostlo královské pohřebiště se třemi pyramidami. Bohatou reliéfní výzdobu, vybavení, ale i běžný chod těchto pyramidových komplexů mohou návštěvníci prozkoumat díky vystaveným předmětům i audiovizuálním materiálům. Prostřednictvím audiovizuální projekce se seznámí s historií zádušního chrámu krále Sahurea, nejznámější částí slunečního chrámu krále Niuserrea - takzvanou svatyní ročních období.

Výstava se připravovala dlouhá léta, naposledy ji zbrzdil koronavirus. Vystavený soubor zahrnuje 300 exponátů včetně 80 předmětů nalezených českou expedicí v archeologické lokalitě Abúsír, kde čeští vědci působí již pět desítek let. Výstava také připomíná loňských sto let české egyptologie.

Na výstavu se lidé mohou přijít podívat až do 7. února příštího roku, otevřeno je každý den. Vstupné je 250 korun, snížené 170 korun. Koupit vstupenku si mohou předem on-line, platí 30 dní od zakoupení, není tedy časově určena.

Uspořádání výstavy česká vláda podpořila přibližně 50 miliony korun, ministerstvo kultury jako zřizovatel Národního muzea počítalo s tím, že 30 milionů korun by se mělo vrátit na tržbách.