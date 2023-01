Starobrno začalo s přípravou velikonočního speciálu, zelené pivo slaví 18 let

Brno - Objem výroby starobrněnského zeleného piva se opět přibližuje k předpandemickým hodnotám. Sládci v těchto dnech připravují 4520 hektolitrů, což je o 735 hektolitrů více než loni. Třináctistupňový velikonoční speciál slaví 18 let a v Česku a na Slovensku se začne čepovat na Zelený čtvrtek, který letos připadá na 6. dubna. Novinářům to dnes řekla ředitelka pivovaru Klára Konupčíková. Velikonoční speciály vaří i desítky dalších pivovarů v ČR včetně největších průmyslových.

"Pro zelené pivo máme speciálně vyrobený extrémně světlý slad, způsob vaření na dva rmuty zůstává stejný. Na chmelení se používá pouze žatecký poloraný červeňák," popsala Konupčíková.

Důležitou složkou speciálu je také bylinný výluh. Připravuje se z několika druhů bylin. Jedinou odtajněnou surovinou směsi je kopřiva. "Přesné složení a dávkování je od začátku výrobním tajemstvím. Řádově potřebujeme litry výluhu," uvedl v tiskové zprávě sládek a manažer kvality Jiří Brňovják.

Zelená barva piva je výsledkem kombinace více faktorů - technologie, surovin, výluhu i likéru. Recepturu, jejíž autorem je bývalý starobrněnský sládek Petr Hauskrecht, pivovar měnit neplánuje.

Podle výrobního ředitele Heinekenu, pod nějž Starobrno spadá, jde o nejslavnější speciál v historii pivovaru. Na Slovensko letos opět míří 350 hektolitrů, tedy asi dvanáctina objemu celkového. "Pokud by byl zájem, budeme rádi zelené pivo vyvážet i do dalších zemí," uvedla Konupčíková.

Kam přesně si na Zelený čtvrtek mohou zájemci na speciál zajít, uvede pivovar před Velikonoci na stránky zelenepivo.cz. "Vyčepovat by se mělo do konce týdne, chceme aby bylo pro zákazníky co nejčerstvější," dodala Konupčíková.

Heineken je po Plzeňském prazdroji a Pivovarech Staropramen třetí největší českou pivovarnickou skupinou. Patří mu pivovary Starobrno, Královský pivovar Krušovice a Velké Březno. V Česku v roce 2021 meziročně zvýšil zisk o 113 procent na 244,4 milionu korun. Samotné Starobrno údaje o prodejích neuvádí.