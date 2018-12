Praha - Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se ode dneška zvyšují. Senioři si v průměru polepší o 900 korun. Pevná část penze, která je pro všechny stejná, se zvedá celkem o 570 korun na 3270 korun. Procentní část podle odpracovaných let, výdělku a odvodů roste o 3,4 procenta. Ti, jimž bylo 85 let, dostanou měsíčně ještě tisícikorunu navíc. O 3,4 procenta se zvyšují i příplatky k penzi pro odbojáře, vězně komunismu a pozůstalé po nich. Upravují to vládní nařízení a důchodová novela, které začínají dnes platit.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácela na konci září 2,41 milionu starobních, 421.600 invalidních a 57.300 pozůstalostních penzí. Průměrný starobní důchod činil 12.395 korun. Své důchodové systémy pak mají i resorty obrany či vnitra.

Důchody, které se skládají z pevné části a procentní výměry, se zvyšují vždy od ledna. Rostou o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen. Důchodová novela, kterou v létě prosadila vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů, tento model nemění. Přidávané peníze jen jinak přerozděluje, posiluje tak solidaritu a oslabuje zásluhovost. Víc si tedy přilepší lidé s nízkou penzí.

Pevná část penze musí od letoška odpovídat deseti procentům průměrné mzdy místo dosavadních devíti procent. Ta se všem důchodcům proto bez ohledu na to, zda mají nízkou či vysokou penzi, zvyšuje o 300 korun. Bez tohoto kroku by novela pravděpodobně kvůli porušení principu zásluhovosti skončila u Ústavního soudu. Zákonná valorizace podle poloviny růstu reálných mezd a růstu cen představuje pro letošek v průměru přidání o 600 korun, a to i bez loňské důchodové novely. Do pevné části z toho putuje 270 korun. Zásluhový procentní díl se pak zvyšuje o 3,4 procenta.

Lidé nad 85 let budou dostávat do procentní části ještě tisícikorunu navíc. Týká se to zhruba 200.000 seniorů a seniorek. Tito takzvaní starodůchodci odcházeli na odpočinek před třemi desetiletími s mnohem menšími částkami než dnešní penzisté. I po přepočítání mají důchod nízký. Dosud měli vyšší důchod jen století. Po stých narozeninách se jim penze automaticky zvedala o 2000 korun.

Podle dřívějších údajů by zákonná valorizace měla příští rok vyjít asi na 24 miliard korun. Třísetkorunové přidání všem by mělo stát dalších asi 11 miliard korun. Na tisícikorunu pro pětaosmdesátileté a starší by se měly vydat přes dvě miliardy korun.

Letošní výrazné přidání se zřejmě nebude v dalších letech opakovat. Propočty ČTK ukazují, že podle přijaté důchodové novely se naopak většině seniorů a seniorek dosavadní růst penze přibrzdí. Pohorší si i senioři a invalidé s pozůstalostní penzí, budou dostávat přidáno méně než dosud. Potvrzuje to rozpočtový výhled ministerstva financí. I přes přibývání seniorů, vyšší penze čerstvých důchodců, vyšší pevný díl důchodů, tisícikorunu měsíčně pro lidi nad 85 let a zákonnou valorizaci by se suma na penze měla meziročně zvýšit v roce 2020 zhruba o 23,75 miliardy a v roce 2021 asi o 20,66 miliardy. Letos to byly 24 miliardy.