Prostějov - Tenistka Markéta Vondroušová splnila roli favoritky a coby jednička českého týmu zajistila v Prostějově druhý bod v baráži o Světovou skupinu s Kanadou. V duelu s Leylah Fernandezovou si ale připadala zvláštně, jelikož ač devatenáctiletá, byla o tři roky starší než finalistka letošní juniorky na Australian Open.

"Já nad tím nejdřív moc nepřemýšlela," řekla Vondroušová po výhře 6:4, 6:1. "Ale pak jsem si říkala: ty jo, šestnáctiletá! Je to zkušenost a budu hrát s mladšími čím dál víc. Jednou to přijít muselo, už stárnu," smála se.

Talentovaná Kanaďanka hraje levou rukou jako Vondroušová. "Jsem zvyklá hrát pravačkám do bekhendu, ale musela jsem se nutit víc po lajnách, abych uhrála body," řekla 47. hráčka žebříčku. "Ona měla hru jak já, hodně forhend křížem, kraťasy a dobře běhala. Byla to hra na hru. Nepříjemné," dodala Vondroušová.

V prvním setu měla sokolovská rodačka plné ruce práce. "Hrála svůj strop a občas neskutečné věci, ale čekala jsem, že to umí," pochválila soupeřku. "Soustředila jsem se, abych doservírovala první set a nějak se to nezkomplikovalo. Celkově to bylo i pro diváky super, měly jsme spoustu dlouhých výměn," uvedla.

Vondroušové stejně jako v prvním zápasu Karolíně Muchové pomáhala bouřlivá podpora více než tisícovky fanoušků v hledišti. "Atmosféra byla super. Diváci mě hnali dopředu hrozně, těch Kanaďanů je tady pár," řekla Vondroušová.