Stáří tuzemského vozového parku stouplo na 16 let

Praha - Stáří tuzemského vozového parku se za posledních deset let zvýšilo o 2,2 roku na 16 let. Auta na českých silnicích jsou v průměru třetí nejstarší v Evropě. Evropský průměr je přitom 12 let. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil Svaz dovozců automobilů.

Na konci prvního čtvrtletí bylo v registru vozidel 6,472 milionu osobních aut, což je o zhruba 47.000 víc než na začátku roku. V samotném březnu bylo zaregistrováno 22.378 nových osobních automobilů a registrace tak poprvé od covid-19 překonaly čísla z doby před pandemií.

Starší vozový park než v Česku je jen v Estonsku (16,8 roku) a Řecku(17 let). Vůbec nejmladší osobní auta v průměru jezdí v Lucembursku (7,6 roku), Dánsku (8,5 roku) a Rakousku (8,7 roku). Sousední Slovensko je na hodnotě 14,3 roku

Svůj podíl na stárnutí vozidel v ČR má stáří ojetých vozů dovážených ze zahraničí. Jen v loňském roce tvořily osobní automobily starší deseti let celkem 52,61 procenta všech dovezených aut a vozy starší 15 let se na dovozu podílely 23,77 procenta. Stárnoucí vozový park má přímý dopad na snižující se bezpečnost vozidel jezdících po českých silnicích, tedy i na počet zraněných a usmrcených osob při dopravních nehodách, a také na množství škodlivých zplodin vypouštěných do ovzduší.