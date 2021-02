Stáří českých aut dál roste, patří k nejstarším v Evropě

Praha - Česká auta patří k nejstarším v Evropě. Tuzemský vozový park loni zestárl o 0,35 roku na průměrných 15,27 roku, což je o čtyři roky více, než činí průměr v EU. Staří aut se navíc neustále zvyšuje, za posledních deset let se zvýšilo o dva a půl roku. Výrazný podíl na tom má skladba dovážených ojetin. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů (SDA).

Česko má podle statistik v Evropě pátý nejstarší vozový park. Novější auta jezdí například i na sousedním Slovensko či v Polsku, Česko předhání i Maďarsko. Nejstarší auta mají naopak v Litvě.

Ke stárnutí tuzemského vozového parku přispívají především dovážené ojetiny. Loni se podle SDA objevilo v nabídce ojetých vozů více než 54 procent aut starších deseti let a 23,5 procent vozů starších více než 15 let. Mnozí upozorňují, že často jde o vozy s neznámou servisní historií a vysokým počtem najetých kilometrů, některá pak dokonce po nehodách.

Stárnutí aut v tuzemsku zpomalují firemní flotily. Podle průzkumu leasingové společnosti Arval české společnosti své vozy provozují v průměru šest let, než je dají do prodeje nebo vrátí zpět leasingové společnosti. U lehkých užitkových vozidel je to pak 7,3 roku, přičemž evropský průměr činí šest let. "České firmy jsou konzervativní a své vozy nerady mění. I přes menší obnovu svých flotil v porovnání se zahraničím se ale tuzemské fleety výraznou měrou podílejí na omlazování českého vozového parku, neboť tvoří 74 procent všech registrací nových vozidel. Tyto vozy jsou o více než dvě třetiny mladší, než je celorepublikový průměr," popsal současný trend Jiří Solucev z Arvalu.

Počet osobních aut na českých silnicích se loni zvýšil o 140.336 na 6,13 milionu. Prodej nových aut ovšem v posledním roce neustále klesá, loni o 18,8 procenta na 202.971 vozů.