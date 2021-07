Staré zprávy na facebooku podle hejtmana komplikují situaci v obcích po tornádu

Brno - Situaci v obcích zasažených tornádem a odstraňování škod začínají komplikovat sociální sítě, kde se šíří staré zprávy nebo dávno vyřešené poptávky a požadavky. Lidé odjinud tak mohou mít pocit, že pomoc na místě není dostatečná. Přibývá agresivních reakcí na vysvětlení odpovědných lidí, kteří se snaží vše uvést na pravou míru. Podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) se objevují dokonce vyhrůžky smrtí.

"Těm lidem, kteří tady makají několik dní v kuse, je vyhrožováno smrtí. Toto se děje. Musíme zajišťovat psychickou pomoc i těm lidem, kteří tady zvládají největší nápor práce," řekl novinářům Grolich.

Hejtman apeluje na veřejnost, aby nešířila neověřené a staré zprávy. Bylo by prý také dobré, aby lidé v zasažených obcích vznášeli konkrétní požadavky primárně na krizové štáby, většinu problémů se prý daří vyřešit na místě, případně v okresních městech nebo na krajské úrovni.

Typický mechanismus šíření zpráv na facebooku popsal Grolich tak, že například někdo požádá o 400 porcí jídla pro dobrovolníky. Obratem je na místě 600 porcí, ale příspěvek se na sítích šíří dál. Přitom v každé obci se vydávají tisíce jídel denně, zdůraznil Grolich.

Na sítích se šíří také informace o krádežích, někteří lidé kvůli tomu například poptávají uzamykatelné lodní kontejnery, kam by uložili majetek z poničených domů. Podle krizového štábu ale zprávy neodrážejí realitu. V obcích nikdo nerabuje. "Do dnešního dne k žádnému takovému případu nedošlo," zdůraznil krajský policejní ředitel Leoš Tržil. "Nejsou nahlašovány vůbec žádné krádeže," doplnil Grolich.

Hejtmana mrzí, že šíření starých či nepravdivých zpráv na facebooku nejvíce dopadá na lidi, kteří odvádějí na místě dobrou práci. "Pokud jsme se dostali do stadia, kdy lidé, na kterých to závisí, potřebují psychickou pomoc, tak je to opravdu špatně. A je to jen vlivem sociálních sítí," uzavřel Grolich.