Stará budova FN Olomouc ukrývala časovou schránku z dob rakouské monarchie

Otevření časové schránky z dob rakouské monarchie, kterou dělníci objevili při demolici více než 120 let staré nemocniční budovy zvané Franz Josef v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, 17. února 2023.

Otevření časové schránky z dob rakouské monarchie, kterou dělníci objevili při demolici více než 120 let staré nemocniční budovy zvané Franz Josef v areálu Fakultní nemocnice Olomouc, 17. února 2023. ČTK/FN Olomouc

Olomouc - Časovou schránku z dob rakouské monarchie ukrývaly zdi více než 120 let staré nemocniční budovy zvané Franz Josef v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Kovovou schránku s dokumenty a předměty z konce 19. století objevili dělníci při demolici této budovy, na jejímž místě bude postaven nový pavilon. Schránka obsahovala zprávy o stavbě staré budovy, zdravice budoucím generacím, pamětní medaile i mince. Předměty prozkoumají odborníci. "O jejich dalším osudu se rozhodne později," sdělil dnes ČTK mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher.

Fotogalerie

Kovovou kazetu s dokumenty a předměty pocházejícími z konce 19. století, kdy na našem území vládl předposlední císař z habsburské dynastie, objevili dělníci ve středu za mramorovou pamětní deskou ve vestibulu hlavního vstupu do staré budovy. Nález kovové kazety byl podle Fritschera velmi překvapivý, jelikož o schránce neměl nikdo sebemenší tušení. K otevření tubusu byli proto společně se zástupci vedení nemocnice přizváni památkáři.

V kazetě byly vedle zdravice z 16. listopadu 1896, kdy byla budova dokočena, uloženy seznamy zaměstnanců zemských úřadů včetně nově zřízené olomoucké nemocnice z téže doby, technická dokumentace ke stavbě Zemských ústavů, což byl tehdejší název nemocnice, rozpočet této investiční akce v rakouských zlatých a seznam dodavatelů. Schránka ukrývala také různé mince a pamětní medaile s portrétem císaře Františka Josefa a jeho manželky Alžběty Bavorské z roku 1879.

"Aby všem překvapením nebyl konec, ukázalo se navíc, že schránku už byla v minulosti dvakrát otevřena. Dokazují to písemné záznamy ze srpna 1919 a června 1945, přiložené k těm původním. Objevitelé kazety po skončení druhé světové války ke svému poselství navíc přidali dle dobových zvyklosti otevřený hold sovětskému vůdci Stalinovi a tehdejšímu československému prezidentu Benešovi," podotkl Fritscher.

Podrobné technické zprávy a dokumentace ke stavbě budovy před více než 100 lety zachycují tehdejší cenové poměry i dodavatelské vztahy. "Vzhledem k době, kdy první pavilon Zemských ústavů vznikal, jsme o tehdejších detailech stavebních prací byli již doposud velmi dobře obeznámeni. Nalezené dokumenty přesto přinášejí mnoho zajímavých informací a třeba nám budou inspirací pro již chystanou stavbu nového pavilonu B po demolici toho původního," řekl ředitel FN Olomouc Roman Havlík.

Jaký bude další osud nálezu, je nyní podle Fritschera předmětem domluvy mezi památkáři a vedením nemocnice. "Ve hře je krátkodobá expozice, která by veřejnosti a především zaměstnancům FN Olomouc představila objevené pamětihodnosti. Poté by se tubus obohacený o zápis ze současnosti mohl i s pamětní deskou vrátit symbolicky již do nového zdiva budoucího pavilonu B. Je ovšem možné, že na doporučení odborníků půjde pouze o kopii původních předmětů, zatímco originály skončí bezpečně uložené v k tomu určených a klimatizovaných prostorách státního archivu," dodal Fritscher.