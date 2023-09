Stany před pražským magistrátem měly upozornit na lidi v bytové nouzi

Praha - Rozmístěním 50 stanů před budovu pražského magistrátu dnes chtěli zástupci Platformy pro sociální bydlení poukázat na to, kolik rodin podle nich už letos přišlo o možnost získat obecní byt. Do souvislosti to dávají s nástupem Alexandry Udženiji (ODS) na pozici náměstkyně primátora pro zdravotnictví a sociální péči v letošním únoru. Situace lidí v nouzi se podle platformy může dále zhoršit s případným schválením návrhu pražského magistrátu na nová pravidla přidělování obecních bytů, o kterém má rada hlavního města jednat v pondělí.

"V posledních čtyřech letech se v Praze průměrně měsíčně zabydlelo do sociálních bytů deset ohrožených domácností. Od nástupu paní Udženije se jich za šest měsíců místo 60 přidělilo jen něco málo přes deset," uvedli zástupci Platformy pro sociální bydlení, kteří podobný protest zorganizovali i v červenci.

Dosavadní nastavení přidělování obecních bytů podle Udženiji vedlo k tomu, že se za poslední tři roky patnáctkrát zvýšil počet stížností na sociální nájemníky. Nová pravidla mají proto zaručit lepší hodnocení žadatelů. Zrušil by se tak bodový systém a k potenciálním nájemníkům se přistupovalo individuálně, uvedla již dříve Udženija.

Ředitelka Platformy pro sociální bydlení Barbora Bírová ale dnes na akci argumentovala tím, že na 73 procent nájemníků sociálních bytů v Praze nebyla mezi lety 2018 až 2023 podaná žádná stížnost a u poloviny z těch, na které ano, se to stalo jen jednou. Nájemníků s pěti a více stížnostmi jsou pak podle ní čtyři procenta. Doplnila, že většina stížností byla podaná v době koronavirové pandemie, kdy vzhledem k tomu, že lidé trávili více času doma, přirozeně přibylo krizových situací. Praha podle dřívější analýzy vlastní asi 7000 bytů, dalších zhruba 23.000 jich spravují městské části a o pronájmech si rozhodují samy.

Bodový systém, který magistrát navrhuje zrušit, podle Platformy pro sociální bydlení garantuje objektivnost a transparentnost rozhodování a eliminuje možnou korupci. "Nová pravidla zásadním způsobem ohrozí stávající systém sociálního bydlení, který je nastaven tak, aby měli šanci na důstojný domov nejohroženější domácnosti včetně rodin matek samoživitelek, lidí s problémy v oblasti fyzického a duševního zdraví, seniorů a seniorek v bytové nouzi," uvedla Platforma pro sociální bydlení. Nová pravidla by podle ní také vedla k razantnímu úbytku počtu lidí, kteří by sociální byt získali. V hlavním městě přitom aktuálně žije 18.500 až 22.500 lidí v bytové nouzi, řekla Bírová.

Vstupní kritéria by podle platformy byla rovněž příliš přísná, když by například o byty mohli žádat jen lidé, kteří mají platnou nájemní či podnájemní smlouvu. "Dnes tu nepřespáváme, protože můžeme jít domů, mnozí ale tento luxus nemají," řekla Bírová. Konec akce před magistrátem je naplánovaný na 21:00.

Návrh na přidělování bytů, k němuž dorazilo přes 200 připomínek, v minulosti kritizovala opoziční Praha sobě, koaliční Piráti nebo různé neziskové organizace.