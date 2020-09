Stanley Cup převzali mezi prvními Stamkos i náhradník Coburn

Edmonton - Před prázdnými tribunami a před zraky jen hrstky příbuzných slavili druhý triumf ve Stanleyově poháru v klubové historii hokejisté Tampy Bay, mezi nimiž nechyběli český útočník Ondřej Palát a obránce Jan Rutta. Dva z prvních tří hráčů, kteří při oslavě na ledě drželi slavnou stříbrnou trofej v ruce, sledovali zápas v civilu. Dostalo se jim ocenění za podporu týmu i mimo led.

Od komisionáře NHL Garyho Bettmana převzal Stanley Cup kapitán Steven Stamkos, který se sice objevil ve třetím utkání finálové série proti Dallasu, poté co byl mimo hru od 25. února a následně se podrobil operaci svalu ve středu těla, ale pro další průběh opět vypadl ze hry.

Po něm zvedl nad hlavu Stanley Cup švédský obránce Victor Hedman, jenž získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off. Ten ji předal Braydonu Coburnovi, který do finálové série nezasáhl a v play off si připsal jen tři starty. Pětatřicetiletý bek prošel před tímto vysněným okamžikem za 15 sezon bitvami v 964 zápasech základní části a dalších 137 duelech v play off.

Stamkos s Hedmanem jsou symboly vzestupu šampiona z roku 2004 ze dna zpět na výsluní. Než si Lightning v roce 2008 vybrali kanadského kanonýra jak jedničku draftu, byli poslední. O rok později skončili předposlední a sáhli na druhé pozici po Hedmanovi.

"Myslím, že jsem mu řekl asi stokrát, že ho miluju. Byli jsme tady spolu od prvního dne. Prošli jsme si všechny vzestupy a pády. A pro tohle hokej hrajeme," řekl Stamkos, který ve třetím utkání série proti Dallasu stihl při výhře 5:2 jen pět střídání, ale dal důležitý gól na 2:0.

Nemohl přispět v play off více na ledě, ale po sobotní porážce 2:3 ve druhém prodloužení v posmutnělé kabině pomáhal trenérům, aby se tým psychicky nachystal za stále příznivého stavu 3:2 na zápasy na další boj. "Ukázal, jaký je to lídr a osobnost. Je to nejobětavější člověk, jakého můžete potkat. Všechno dělá pro tým," ocenil letitého kamaráda Hedman.

Vyzdvihl i Coburna, který prožil prohrané finále v roce 2010 s Philadelphií proti Chicagu a před pěti lety i s Lightning také proti Blackhawks. Přestože se dostal do sestavy v play off jen na tři zápasy 2. kola s Bostonem, snažil se v tréninku i mimo led pomáhat k úspěchu. "Neodehrál toho v play off moc, ale jeho přístup byl neuvěřitelný," prohlásil Hedman.

Až jako devátý si převzal Stanley Cup po loňském vítězi se St. Louis Patu Maroonovi nejproduktivnější hráč týmu Nikita Kučerov, od něhož přešla přes gólmana Andreje Vasilevského k Palátovi. Po kolečku další třinácti hráčů si užil chvilku s trofejí i Rutta, který se v posledním duelu na rozdíl od předešlých čtyř do sestavy nevešel.

Tým Lightning před více než dvěma měsíci zavítal do "bubliny" v Torontu, odkud se na finále Východní konference přesunul do dalšího izolovaného dějiště v Edmontonu s dosud jediným šampionem NHL v kádru Maroonem. Teď se mužstvo vrátí na Floridu korunované triumfem z nebývalého ročníku poznamenaného pandemií koronaviru.

"Nemůžeme se dočkat zítřejšího návratu do Tampy. Budeme slavit s našimi rodinami a s fanoušky Tampa Bay Lightning. Jsme strašně šťastní," dodal Hedman.