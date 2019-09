Staňkovo natržené tříslo se rychle hojí, na MS koulař pojede

Praha - Natržené tříslo Tomáše Staňka ze čtvrtečního závodu v Ústí nad Labem se rychle hojí a účast českého koulaře na mistrovství světa by neměla být ohrožena. Tuzemský rekordman věří, že mu nucený odpočinek před vrcholem sezony nakonec prospěje. Kvalifikace koulařů se na MS uskuteční 3. října.

Dnešní vyšetření osmadvacetiletého koulaře uklidnilo. "Razantně se to zlepšilo od posledního sona, které bylo v pátek. To jsme nic nevěděli kvůli té krvi, která se vylila. Bylo tam víc trhlinek na jednom místě. Nebylo to asi nic velkého, ale spíš byly vedle sebe. Už je dobré, že se tam dělají jizvy. Myslím, že to bude brzo v cajku," vykládal dnes Staněk novinářům.

Pomohlo mu rychlé ledování i páteční aplikace plazmy. "Sám jsem byl překvapený, jak rychle se to začalo hojit. Skoro se tomu nedá věřit, že se to stalo ke konci minulého týdne. Doktor mi dal pozitivní zprávu, že do Dauhá budu určitě moct odletět. Asi je štěstí, že tam bylo víc malých trhlinek, než kdyby to byla jedna větší, která by se hojila déle," pochvaloval si.

V Ústí skončil výkonem 20,78 metru druhý a mrzel ho těsný přešlap při dalekém pokusu, kterým by si vylepšil letošní maximum 21,67 metru. Současné zranění by mu před MS nemuselo uškodit. "Myslím, že mi teď ten odpočinek pomůže. I odpočinek je důležitý, trochu jsem na něj zapomínal. I tu techniku jsme stabilizovali a myslím, že to krásně dojede," řekl Staněk.

V Dauhá se více než vedra obává zimy v klimatizovaných prostorech. Na vlastní kůži to zažil při květnovém mítinku Diamantové ligy. "Udělal jsem chybu, že jsem si na večeři nevzal ponožky nebo zimní boty. Tam bylo fakt asi 18 stupňů," vzpomínal. Kvůli klimatizaci společných vnitřních prostor a autobusů plánuje přibalit hodně ponožek i teplejší oblečení.

Osm koulařů už letos hodilo za 22 metrů, ale Staněk se tím nechce moc zabývat. Hodlá se soustředit jen sám na sebe. "Ústí mi naznačilo, že forma vyjíždí. Doufám, že se mi minimálně podaří posunout jedenácté místo v tabulkách trochu nahoru," plánoval.

Čtvrtý muž předloňského MS očekává, že medaile bude viset hodně vysoko. I při finále Diamantové ligy v Bruselu, kde na náměstí nebyly ideální podmínky pro rozcvičování, bylo na třetí místo nutné hodit 22,08 metru. "Může se klidně stát, že ani 22,20 nemusí stačit na medaili. Může to být divoký," dodal Staněk.