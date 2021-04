Stanjura: Vláda ztratila podporu, nejlepším řešením jsou předčasné volby

Praha - Nynější koaliční vláda ANO a ČSSD ztratila důvěru i podporu a nejlepším řešením této situace by byly předčasné volby. V dnešním pořadu Partie v televizi CNN Prima News to řekl první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. Vláda by podle něj měla také požádat Sněmovnu o vyslovení důvěry. Místopředseda vlády Karel Havlíček (za ANO), který se v debatě se Stanjurou utkal, s tím ale nesouhlasí. Podle něj musí vláda dotáhnout do konce opatření proti covidu.

"Vláda už dávno ztratila důvěru veřejnosti," řekl Stanjura. Poukázal přitom na to, že podle posledních průzkumů jí podporuje jen 11 procent lidí. "Nemáte většinu, i ty komunisty jste ztratili," poznamenal. Havlíček řekl, že opozice je nervózní a že je jedno, s čím vláda přijde, protože podle opozice bude stejně všechno špatně.

Pro předčasné volby se dnes v debatě vyslovil i předseda opozičních Starostů Vít Rakušan. Podle něj je poctivější, aby občané znovu rozdali karty ve volbách, než aby vláda vyjednávala o podpoře každého zákona.

Pro rozpuštění Sněmovny a vypsání předčasných voleb je zapotřebí nejméně 120 poslanců. Prezident Miloš Zeman dnes řekl serveru Blesk.cz, že pokud by poslanci vládě vyslovili nedůvěru, byl by pro to, aby vládla v demisi až do podzimních voleb, řekl serveru Blesk.cz.

Občanští demokraté jsou si podle Stanjury vědomi toho, že pro předčasné volby je potřeba také schválený volební zákon. Předpokládá, že Senát ho na konci dubna schválí. Úprava volebního zákona je nutná kvůli letošnímu zásahu Ústavního soudu.

Poslanec KSČM Jiří Dolejš dnes televizi CNN Prima News řekl, že je velmi pravděpodobné, že vstřícnost komunistů k vládě skončí. Devadesátka členů Ústředního výboru KSČM během velikonočního hlasování podpořila odstoupení od toleranční dohody, na jejímž základě komunisté nynější menšinovou vládu tolerují.