Stanjura: Vláda může v boji proti inflaci pomoci adresnou podporou

Praha - Vláda může v boji proti inflaci pomoci tím, že bude brzdit nápady opozice na gigantické výdaje a pomáhat lidem postiženým růstem cen adresně a úsporně tak, jak to doporučila Národní rozpočtová rada. Vyplývá to z vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) na twitteru. Vysoká inflace je podle něj realitou, s níž se bude muset vypořádat obměněná bankovní rada České národní banky. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) vláda aktivně postupuje proti inflaci, kvůli rozhazovačné politice minulého kabinetu jsou ale veřejné finance v rozvratu.

Spotřebitelské ceny v Česku v květnu meziročně stouply o 16 procent, růst tak dále zrychlil z dubnových 14,2 procenta, oznámil dnes Český statistický úřad . Nadále se zvyšovaly zejména ceny bydlení, potravin a pohonných hmot. Inflace tak zůstává nejvyšší od prosince 1993, kdy se ceny meziročně zvýšily o 18,2 procenta.

Překvapivě vysoká inflace v květnu povede podle ekonomů k dalšímu výraznému zvýšení úrokových sazeb ČNB, a to minimálně o 0,75 procentního bodu. Většinou ale ekonomové odhadují růst sazeb o jeden procentní bod i více. Ceny by přitom měly růst dále a inflace by měla kulminovat ve třetím čtvrtletí až kolem 17 procent. Podle některých se tak zvyšuje pravděpodobnost, že se ekonomika dostane do recese.

Fiala: Vláda aktivně postupuje proti inflaci, veřejné finance jsou ale v rozvratu

Vláda Spolu a Pirátů se STAN aktivně postupuje proti inflaci a růstu cen, kvůli rozhazovačné politice minulého kabinetu jsou ale veřejné finance v rozvratu, sdělil dnes ve vyjádření pro ČTK premiér Fiala. Vláda podle něj musí postupovat tak, aby inflaci dále nezvyšovala.

Podle Fialy se nové vládě podařilo sestavit úsporný rozpočet, přesto na pomoc občanům uvolnila zhruba 100 miliard korun. "Kromě rozšířené možnosti čerpání příspěvku na bydlení, snížení spotřební daně na pohonné hmoty nebo mimořádného příspěvku 5000 Kč na dítě připravujeme například úsporný energetický tarif, abychom domácnostem pomohli s růstem cen energií," poznamenal. Konkrétní kroky ale podle něj kabinet oznamuje vždy až poté, co se na nich shodne.

Úsporný energetický tarif pro domácnosti vláda podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) projedná 22. června. Stát by měl lidem na část spotřeby zajistit slevu 15 až 20 procent. Tarif by měl platit celou nadcházející topnou sezonu, případně déle. Ministr už dříve uvedl, že se sleva bude vztahovat na elektřinu i plyn. Náklady státního rozpočtu na tuto pomoc odhadl mezi 16 až 24 miliardami korun.

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) dnes opět odmítl Fialovu kritiku, že předchozí kabinet ANO a ČSSD inflaci způsobil. Jsou za ní podle něj externí vlivy, jako vysoké ceny ropy, plynu, válka na Ukrajině, emisní povolenky a jde podle něj také o důsledek přerušení dodavatelských řetězců při covidu. Vzhledem k vysokým spotřebitelským cenám podle něj stát získává více peněz, které by měl vrátit lidem. Vláda by měla plošně pomoci zejména s vysokými cenami energií, řekl ČTK Babiš.