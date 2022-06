Stanjura: Vláda může v boji proti inflaci pomoci adresnou podporou

Praha - Vláda může v boji proti inflaci pomoci tím, že bude brzdit nápady opozice na gigantické výdaje a pomáhat lidem postiženým růstem cen adresně a úsporně tak, jak to doporučila Národní rozpočtová rada. Vyplývá to z vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) na twitteru. Vysoká inflace je podle něj realitou, s níž se bude muset vypořádat obměněná bankovní rada České národní banky.

Spotřebitelské ceny v Česku v květnu meziročně stouply o 16 procent, růst tak dále zrychlil z dubnových 14,2 procenta, oznámil dnes Český statistický úřad . Nadále se zvyšovaly zejména ceny bydlení, potravin a pohonných hmot. Inflace tak zůstává nejvyšší od prosince 1993, kdy se ceny meziročně zvýšily o 18,2 procenta.

Překvapivě vysoká inflace v květnu povede podle ekonomů k dalšímu výraznému zvýšení úrokových sazeb ČNB, a to minimálně o 0,75 procentního bodu. Většinou ale ekonomové odhadují růst sazeb o jeden procentní bod i více. Ceny by přitom měly růst dále a inflace by měla kulminovat ve třetím čtvrtletí až kolem 17 procent. Podle některých se tak zvyšuje pravděpodobnost, že se ekonomika dostane do recese.