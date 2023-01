Stanjura: Vláda jedná o úpravě předčasných důchodů, rušit je nechce

Praha - Vláda jedná o úpravě parametrů pro předčasné důchody. Do budoucna by se již totiž nemělo stávat, že výměra důchodu při předčasném odchodu do penze bude vyšší než při standardním odchodu, jako tomu bylo v loňském roce. Novinářům to dnes řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Zároveň zdůraznil, že nechce předčasné důchody zcela rušit.

Výhodnější předčasné důchody loni umožnily mimořádné valorizace penzí kvůli vysoké inflaci. Stanjura dnes řekl, že takovou situaci dříve experti považovali jen za teoretickou a nepravděpodobnou možnost. Po loňské zkušenosti je podle něj nutné parametry předčasných důchodů změnit. Situaci, kdy při předčasném odchodu je výměra penze vyšší než při standardním, považuje za nespravedlivou.

Podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) o předčasný důchod požádalo loni oficiálně či předběžně dohromady 120.000 lidí. Zhruba 40.000 z nich si ho už nechalo vyplácet, ostatní si výplatu zatím odložili. Běžně do předčasné penze ročně chodí kolem 30.000 lidí.

Ročně si o starobní důchod žádá běžně celkem kolem 100.000 lidí, zhruba třetina z nich jde do penze předčasně. Dřívější důchod se jim pak kvůli tomu trvale krátí. Loni na konci září byl v průměru asi o 1800 Kč nižší než běžná částka. Ministerstvo práce minulý rok v polovině října ale zveřejnilo informaci, že předčasná penze může být po dvou loňských mimořádných valorizacích a kvůli propadu reálných výdělků vyšší než důchod v řádném termínu v roce 2023. Zástupci resortu lidem doporučili podat žádost o předčasnou penzi, ale její výplatu odložit a do důchodu jít až v řádné době.

Úprava parametrů předčasných důchodů by podle Stanjury měla přijít již letos na jaře, aby nová pravidla platila už v roce 2024.