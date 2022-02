Stanjura: Vláda bude schvalovat rozpočet na letošní rok příští týden

Praha - Jednání o státním rozpočtu na letošní rok by dnes měla být na schůzce předsedů vládních stran uzavřena a kabinet by měl rozpočet schvalovat příští týden. Na dotaz ČTK to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Cílem vládní koalice je schválit rozpočet do konce března s úsporami na výdajové straně za 80 miliard korun. O návrhu rozpočtu jednotlivých ministerstev jednali v pondělí do pozdního večera ministři. Stanjura v neděli řekl, že letošní rozpočtový schodek by mohl být pod 280 miliard korun. Je to zhruba o sto miliard méně, než navrhovala minulá vláda tehdejšího premiéra Andreje Babiše (ANO).

Ve středu ráno by se nad návrhem měla sejít tripartita. Předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula si v pondělí stěžoval, že odboráři návrh rozpočtu od kabinetu k prostudování zatím nedostali.

Stát od počátku roku hospodaří v tzv. rozpočtovém provizoriu, v jehož rámci jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostanou v každém měsíci peníze na výdaje do jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Důvodem rozpočtového provizoria je fakt, že Sněmovna do konce loňského roku neschválila návrh státního rozpočtu. Stát by měl podle nového rozpočtu fungovat od dubna.