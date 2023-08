Stanjura se s obcemi ohledně rozpočtového určení daní zatím nedohodl

Praha -Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) se na dnešní schůzce zatím nedohodl se zástupci měst a obcí na tom, jak bude vypadat daň z nemovitosti nebo případná úprava rozpočtového určení daní (RUD). Dohoda by ale podle něj měla být nejpozději do konce srpna. Pokud koalice na návrhy změn přistoupí, ty budou rozpočtově neutrální, řekl novinářům po jednání.

V rámci RUD se stát dělí s obcemi, městy a kraji o část daní, které vybere. Zástupci Svazu měst a obcí i Sdružení místních samospráv navrhují, aby daň z nemovitosti zůstala dál výlučným příjmem obcí. Aby tato změna byla rozpočtově neutrální, nahradilo by ji snížení podílu měst na sdílených daních.

"Vysvětlili jsme si podrobně návrh, který Sdružení místních samospráv poslalo koalici. My jsme zdůraznili, že pro koalici je důležitý celkový objem úspor v balíčku. Sejdeme se ještě jednou tak, abychom se do konce srpna dohodli, nebo nedohodli na změně ve výnosu z daně z nemovitosti," uvedl dnes Stanjura. Jde o to, zda výnos z daně nemovitosti skončí jako doposud ze 100 procent v rozpočtech měst a obcí, nebo část skončí ve státním rozpočtu. Pokud se výnos z daně z nemovitostí pro města a obce sníží, bude kompenzován z jiných daní, podotkl.

"Jednání bylo velmi věcné, přívětivé. Dohoda zatím učiněna nebyla, máme nějakou dobu na to, abychom ještě propočítali nějaká čísla," řekla novinářům po jednání předsedkyně Sdružení místních samospráv Eliška Olšáková. "Jsme připraveni dojít k nějakému cíli. Na konkrétních parametrech bychom se měli dohodnout do konce srpna," doplnil předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Před 11:00 přijeli na jednání zástupci krajů. "Chceme vládě představit jednání, které bylo mezi hejtmany," uvedl jihočeský hejtman a předseda Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS). Vláda chce podle něj změnit systém, kterým se rozdělují peníze mezi kraji. "My jsme o tom přesvědčeni taky. Ale když se bude přerozdělovat stejný balík, někdo bude dostávat více, někdo méně. Chceme tedy představit nejspravedlivější kritéria (pro rozdělení výnosu), na kterých jsme jako hejtmani schopni se shodnout," dodal.

"Pro jednání se zástupci krajů platí stejné zásada jako pro jednání se zástupci měst a obcí, státní rozpočet není v takové kondici, abychom navyšovali podíly samospráv na výnosech ze sdílených daní," řekl před schůzkou novinářům Stanjura. Kraje podle něj přišly s jinými kritérii, podle kterých by se sdílené daně rozdělovaly. "Rozpočtové určení dani si revizi zaslouží. Složitější než debata mezi státem a krajskými samosprávami bude debata mezi jednotlivými krajskými samosprávami," poznamenal.

Konsolidační balíček mimo jiné zavádí nový koeficient daně z nemovitosti. Výnos ze zvýšení daně o tento koeficient má být výhradním příjmem státního rozpočtu. Dosud výnos z daně z nemovitosti šel pouze obcím. Loni takto získaly podle státního závěrečného účtu přes 12 miliard korun.