Stanjura (ODS) vyzval Berkovce (ANO) k rezignaci na šéfa výboru

Šéf volebního výboru Sněmovny Stanislav Berkovec (vlevo) a předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek na schůzi Sněmovny, která pokračovala 11. března 2020 v Praze. Poslanci by měli mimo jiné volit nové členy rad České televize (ČT) a Českého rozhlasu. Berkovec před volbou rozeslal e-mail, ve kterém hodnotí kandidáty do rady ČT. Analyzuje u nich například, zda případné zvolení vzbudí protesty médií a zda by mohli v radě zastupovat zájmy generálního ředitele ČT Petra Dvořáka. Ten poslancovo jednání označil za šokující. ČTK/Kamaryt Michal