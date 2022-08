Stanjura: O možné dani z neočekávaného zisku by se mělo rozhodnout do 10. září

Praha - O možném zavedení daně z neočekávaného zisku by se mělo rozhodnout do 10. září, řekl večer ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v České televizi (ČT). Příjmy z daně, která by se mohla týkat bank nebo energetických firem, by mohl jít třeba na kompenzace vysokých cen energií, dodal.

"Nejpozději 10. září by mělo být politické rozhodnutí, jestli se zavede, nebo ne a v jakých parametrech," řekl Stanjura k dani z neočekávaného zisku. Vláda o ní podle ministra vede vážnou debatu. Mimořádné příjmy z ní by měly sloužit k mimořádným výdajům, ne k zalepení díry v rozpočtu, řekl. "Například si umím představit, kdybychom takovou daň zavedli, že se z toho budou platit kompenzace za vysoké ceny energií v příštím rozpočtu v roce 2023," podotkl.

Úvahy o mimořádném zdanění se týkají bank a části energetického sektoru. Stanjura poukázal na zisky bank plynoucí z rostoucích úrokových sazeb, energetické firmy zase těží ze zvyšování cen energií podpořeného ruskou invazí na Ukrajinu. Ministr očekává debatu mimo jiné s Českou bankovní asociací.