Stanjura: Názory na konsolidační balíček se sbližují, dohoda je blízko

Praha - Názory koaličních stran ohledně konsolidačního balíčku se postupně sbližují, dohoda je časově blízko. Novinářům to po dnešním více než šestihodinovém jednání lídrů vládních subjektů řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Platí, že kabinet chce představit nejpozději v polovině května jak konsolidační balíček, tak důchodovou reformu. Ve čtvrtek nebude pokračovat jednání ve formátu K15, potřeba jsou debaty i uvnitř jednotlivých stran, uvedl ministr.

"Jednání pokročila. Platí, že dokud není domluveno všechno, není domluveno nic. Názory se postupně sbližují," řekl Stanjura. "Jsou dílčí dohody, ale mnoho z dílčích dohod souvisí s tím, jaká bude celková dohoda. Na něčem je souhlas, na něčem podmínečný souhlas," doplnil. Výsledkem bude podle něj jednomyslný návrh vládní koalice, za kterým budou stát všichni ministři, koaliční poslanci i senátoři, dodal.

Podle Stanjury to není tak, že by byly domluveny úspory na výdajové straně a opatření na příjmové straně nikoli. "Souvisí to spolu. Klademe důraz na úspory, tam chceme, aby to číslo bylo vyšší," řekl.

Premiér Petr Fiala (ODS) i Stanjura už dříve uvedli, že balíček by měl snížit strukturální deficit asi o procento HDP, tedy o 70 miliard korun. Loni byl tento schodek 2,6 procenta HDP. Podle některých ekonomů i politiků by ozdravování financí mělo být ale rychlejší. Ministr financí dnes uvedl, že 70 miliard je minimem.

Ve čtvrtek se nesejdou koaliční špičky ve formátu K15, který podle koaliční smlouvy zahrnuje předsedu a dva zástupce z každé strany. "Myslíme si, že je třeba popracovat ve vlastních politických stranách, poradit se, srovnat si čísla, zvážit různé varianty," uvedl Stanjura.

Všechny koaliční strany už podle něj mají dostatek podkladů pro jednání, k doplnění jsou maximálně drobnosti. "Myslím, že máme obrovské množství faktů, grafů, jasných čísel," poznamenal vicepremiér.

Stanjura už dříve uvedl, že by chtěl snižovat státní dotace za desítky miliard. Navrhoval sloučení dvou snížených sazeb DPH i přesun některých položek mezi sazbami. Podle dostupných informací by se mohla zrušit řada daňových výjimek jako třeba sleva na nepracující manželku či zavést nemocenské pojištění pro zaměstnance.

Podle Stanjury projednávaná opatření vycházejí ze stanovisek jednotlivých koaličních stran a z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Ta navrhla soubor 12 kroků na straně výdajů a 17 na straně příjmů celkem za 200 miliard korun. Doporučovala návrat sazby daně z příjmu na výši před zrušením superhrubé mzdy, zrušení státní podpory stavebního spoření a některých daňových výjimek, zpoplatnění vysokých škol, snížení počtu policistů, omezení dotací v zemědělství nebo zkrácení rodičovské. Stanjura opakovaně řekl, že většina úsporných opatření by měla být na výdajové straně a vláda se zavázala nezvyšovat celkové daňové zatížení.