Stanjura navrhne vládě zvýšit letošní schodek z 280 mld. na 330 mld. Kč

Praha - Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) navrhne dnes vládě zvýšit v novele letošního státního rozpočtu schodek proti schválené podobě rozpočtu o 50 miliard na 330 miliard korun. Řekl to v Senátu při projednávání konvergenčního programu. V březnu Sněmovna schválila letošní rozpočet se schodkem 280 miliard korun. Ministr připomněl, že původní návrh letošního rozpočtu předložený tehdejší vládou Andreje Babiše (ANO) počítal se schodkem téměř 380 miliard korun. ČTK bude dnes vysílat živě tiskovou konferenci po jednání vlády.

Do novely rozpočtu s vyšším schodkem zahrnul například poměrnou část vládních výdajů určených na boj s vysokými cenami energií. Pro letošek to podle něj bude 16,5 miliardy korun. Návrh zahrnuje i příspěvek 5000 Kč na dítě do 18 let v celkovém objemu osm miliard Kč. Do schodku se promítne i nákup plynu do státních hmotných rezerv za osm miliard korun.

Výdaje novelizovaného rozpočtu vzrostly o 115,1 miliardy Kč, zatímco příjmy v důsledku vývoje aktuální ekonomické situace a loňské ziskovosti firem očekává ministerstvo financí o 65,1 miliardy Kč vyšší.

Dodatečné výdaje rozpočtu podle návrhu ministerstva financí reagují primárně na potřebu kompenzovat část negativních dopadů války na Ukrajině, zejména vysokou míru inflace, nárůst cen energií, a s tím související ohrožení nízkopříjmových a zranitelných skupin obyvatelstva. Rozpočtově nejvýznamnější položkou je balíček pomoci s cenami energií zahrnující zejména úsporný energetický tarif, hrazenou podporu obnovitelných zdrojů energií ze státního rozpočtu, či podporu kotelen a centrálního vytápění. Z balíčku o objemu 66 miliard Kč má být z letošního rozpočtu hrazena asi čtvrtina, tedy 16,75 miliardy Kč. Návrh dále zohledňuje uprchlickou krizi z Ukrajiny. Například na humanitární dávku, příspěvek pro solidární domácnost a na okamžitou pomoc rozpočtuje navíc deset miliard Kč.

Novelizovaný rozpočet pokrývá také historicky první nákup zemního plynu do státních hmotných rezerv za 8,5 miliardy Kč a financuje jednorázový příspěvek na dítě osm miliard Kč či druhou mimořádnou valorizaci penzí za 7,8 miliardy Kč. Průměrný starobní důchod se díky třetí letošní valorizaci penzí zvýší od září o 700 korun. Průměrně si tak důchodce proti roku 2021 polepší o více než 2500 Kč měsíčně. Na tři valorizace penzí v letošním roce půjde ze státního rozpočtu celkem 56 miliard Kč.

V kapitole ministerstva dopravy je vyhrazeno dodatečných pět miliard Kč pro Státní fond dopravní infrastruktury na kompenzaci výpadku příjmů ze silniční a spotřební daně. Zhruba o 5,2 miliardy Kč bude posílen systém všeobecného zdravotního pojištění platbami za nové státní pojištěnce z Ukrajiny. Resort místního rozvoje získá 2,8 miliardy Kč navíc především na posílení dotačních titulů na vznik nových bytů, řešení dopadů živelních pohrom, obnovu místních komunikací a rozvoj cestovního ruchu. V důsledku zvýšení existenčního a životního minima se zvyšují některé dávky státní sociální podpory a hmotné nouze o 1,1 miliardy Kč.

Na posílení českého vzdělávacího systému po přijetí ukrajinských dětí má jít 1,5 miliardy Kč navíc. Dodatečné peníze zřejmě získá také Státní fond kinematografie na filmové pobídky (0,6 miliardy) či Národní sportovní agentura na neinvestiční dotace pro sportovní organizace (0,5 miliardy Kč). Ve vládní rozpočtové rezervě zůstane na krytí neočekávaných výdajů do konce roku 2022 připraveno 7,4 miliardy Kč.

Tak jako se dopady vysoké inflace promítají negativně na výdajové straně rozpočtu, na příjmové straně naopak posiluje daňové inkaso zejména DPH, na kterém státní rozpočet při nadále rostoucím tempu spotřeby domácností vybere o 25,2 miliardy Kč více. Silnější bude také výběr daní z příjmů, u právnických osob o 9,2 miliardy Kč a u fyzických osob o 10,2 miliardy Kč.

O devět miliard vzroste také výběr pojistného na sociální zabezpečení, a to zejména díky zaměstnávání občanů z Ukrajiny a přetrvávající nízké míře nezaměstnanosti. Výpadek na příjmové straně ve 3,8 miliardy Kč naopak způsobí snížení spotřební daně z pohonných hmot na čtyři měsíce o 1,50 Kč na litr a nepřímo také částečné zrušení silniční daně. O 4,9 miliardy Kč klesnou příjmy ministerstva zdravotnictví v důsledku nižšího zájmu státních pojištěnců o očkování proti covid-19.

Kupka: V návrhu rozpočtu jsou peníze na výkup pozemků pro Pražský okruh

V novém návrhu státního rozpočtu, který počítá se zvýšením schodku z 280 na 326,9 miliardy korun, jsou podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) peníze na výkup pozemků pro Pražský okruh. Podařilo se v něm vyhradit finance i na kompenzace slev z jízdného. Kupka věří, že deficit státního rozpočtu se podaří pro letošní rok udržet pod 330 miliardami korun a jeho novelu ministři na dnešním jednání schválí. Řekl to dnes novinářům před začátkem zasedání vlády.

Náklady na výkup pozemků na stavbu části Pražského okruhu u Běchovic ministerstvo dopravy dříve odhadovalo na zhruba tři miliardy korun. Úsek mezi Běchovicemi a dálnicí D1 získal v polovině června územní rozhodnutí. Stavba by měla začít v roce 2024. Praha 20 ale tento týden oznámila, že na vydané územní rozhodnutí podá žalobu kvůli předpokládaným negativním dopadům na dopravní situaci v této městské části a zhoršení živnostního prostředí v Horních Počernicích.

V návrhu nového státního rozpočtu jsou podle Kupky i nezbytné peníze na doplnění pro kompenzace slev z jízdného. Nově od 1. července mají nárok na slevu 50 procent ve veřejné dopravě, vyjma městské hromadné dopravy, invalidé třetího stupně. Stejnou úlevu mohou čerpat studenti a žáci do 26 let a senioři nad 65 let ve vnitrostátních dálkových a regionálních autobusových a železničních linkách, v integrovaných dopravních systémech i v městské hromadné dopravě zajíždějící za hranice města. Dříve měli nárok na slevu 75 procent, vláda Petra Fialy (ODS) ji od dubna snížila o čtvrtinu.

"Kdybychom nesáhli k nezbytné změně, znamenalo by to, že bychom teď museli hledat ještě mnohem více peněz v tom opravdu komplikovaném ekonomickém stavu," uvedl Kupka.

Pokud ministři zvýšení schodku státního rozpočtu dnes schválí, je to podle Kupky významná zpráva pro ratingové agentury i celé ekonomické odvětví, že je vláda i v kritické době schopna dobře hospodařit. Dodal, že se daří nacházet rozumná řešení, aby stát pomohl lidem, ale zároveň zbytečně nezatížil ekonomiku, řekl.

Letošní rozpočet podpořila Sněmovna v březnu. Počítá s příjmy 1613,2 miliardy korun a výdaji 1893,2 miliardy. Ke schvalování novely by se měli poslanci dostat v září.

ČTK bude ve středu 27. července živě vysílat TK po jednání vlády. TK začne ve 13:00 (čas se může změnit s ohledem na délku jednání).

Rakušan: Letošní rozpočet ministerstva vnitra se zvýší zhruba o 1,5 miliardy Kč

Letošní rozpočet ministerstva vnitra se zvýší zhruba o 1,5 miliardy korun. Peníze půjdou zejména na nákup automobilů pro policisty a techniky pro hasiče. Novinářům to před dnešním jednání vlády řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Resort má letos na výdaje zhruba 92,4 miliardy korun.

Navýšení schodku státního rozpočtu pro letošní rok, jak o něj požádá Sněmovnu ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), dnes projedná vláda. V březnu Sněmovna schválila letošní rozpočet se schodkem 280 miliard korun. Důvodem navýšení jsou například miliardové náklady na další růst důchodů, na úsporný tarif energií nebo na zvládnutí uprchlické krize.

"Za svůj resort ministerstva vnitra si myslím, že už jsem tu dohodu jako takovou dosáhl," uvedl Rakušan. Vnitro podle něj za přidané peníze nakoupí v první řadě automobily pro policisty, které jsou již objednané na základě rámcové smlouvy - tedy vozy Škoda Kodiaq a Scala.

"U těch Scal je to nutné, protože tento typ aut se přestane vyrábět, a policisté jsou s nimi velmi spokojeni. Takže pokud je chceme dostat do výbavy, tak to skutečně musí být realizováno tento rok," prohlásil ministr.

Zhruba 400 milionů korun dostane hasičský sbor, většina z nich bude použita na nákup techniky. Resortu se podle Rakušana také povedlo ušetřit zhruba 700 či 800 milionů korun, které vnitro použije na provoz, který je vlivem růstu energií a pohonných hmot náročnější, a na investice.