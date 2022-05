Stanjura: MF zatím nerozhodlo, kdy předloží novelu letošního rozpočtu

Praha - Ministerstvo financí zatím nerozhodlo, zda novelu zákona o letošním státním rozpočtu předloží ještě před prázdninami nebo až po vládních prázdninách v druhé půlce srpna. Debata se totiž stále vede o tom, zda upřednostnit rychlost nebo přesnější data o vývoji rozpočtu. Vyplývá to z dnešního vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) na tiskové konferenci k valorizaci plateb za státní pojištěnce.

Pro letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 280 miliard korun. Již dříve Stanjura řekl, že vzhledem k současné situaci neví, zda se podaří udržet letošní deficit rozpočtu pod 300 miliardami Kč. Dnes konkrétní částku neuvedl.

"Je to zatím půl na půl. Je otázka, zda upřednostnit rychlost nebo přesnější data," uvedl Stanjura k termínu předložení novely. Podle něj vláda musí předložit Sněmovně kvalitní návrh s co největší vypovídající schopností, aby pak nemusela na podzim předkládat další novelu. "Důležité je, abychom udělali co nejpřesnější odhady dodatečných výdajů. Čím později to uděláme, tak budeme vědět přesněji i příjmy z EU. Ve hře jsou obě varianty," dodal.

Ministerstvo financí na počátku dubna odhadovalo celoroční náklady na zvládnutí migrace z Ukrajiny na zhruba dvě miliardy eur, tedy přibližně 50 miliard korun. V souvislosti s konfliktem na Ukrajině pak ministr uvedl, že bude potřeba urychlit nárůst výdajů na obranu tak, aby Česko dvou procent HDP dosáhlo dříve než v roce 2025. Letos by tak mohlo jít až 14 miliard korun navíc do rozpočtu obrany.

Stanjura k případné novele státního rozpočtu poznamenal, že její projednávání ve Sněmovně se bude řídit pravidly pro standardní zákony. V takovém případě jsou delší lhůty než u projednávání návrhu státního rozpočtu.

Ke konci dubna schodek státního rozpočtu stoupl na 100,1 miliardy korun z březnových 59,1 miliardy korun.