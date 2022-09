Stanjura doporučí vládě garantovat ceny elektřiny i pro veškerý průmysl

Praha - Vláda by chtěla zastropovat ceny elektřiny pro domácnosti a školy či nemocnice i garantovat ceny proudu pro veškerý průmysl. Uvedl to dnes ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Stanjura doporučí vládě garantovat ceny proudu v průmyslu, ačkoli to nese rizika. Mohlo by to být totiž podle něj vyhodnoceno jako nepovolená veřejná podpora. Limitní cena elektřiny pro podniky, kde by bylo dobré cenu zastropovat, je podle něj 200 eur za megawatthodinu (MWh), tedy v přepočtu zhruba 5000 korun.

"Máme různá variantní řešení. Uvidíme, co vláda a pak Sněmovna a Senát zvolí, protože k tomu potřebujeme změnu zákonů," řekl Stanjura. Opatření by podle něj mohla platit nejdříve od letošního listopadu a nejpozději od ledna příštího roku. Pro fungování opatření bude podle ministra potřeba uzákonit povinnost, aby výrobci energií prodávali část produkce - asi deset až 20 procent - státu nebo státnímu prodejci.

Limitní cena silové elektřiny pro podniky na 200 eur za MWh je podle Stanjury částka, ze které podniky nebudou nadšené, ale umožní jim to zvládnout příští dvě účetní období. Velkoobchodní cena elektrické energie tento týden v pátek končila na 496 eurech za MWh, koncem prázdnin vystoupala i na 984 eur.