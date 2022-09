Stanjura: Dodávky plynu na zimu jsou zajištěné, kolaps nehrozí

Praha - Do 30. dubna příštího roku je zajištěný dostatečný objem energií, dodávky plynu přes zimu jsou zajištěné a kolaps nehrozí. V dnešní sněmovní debatě o novele státního rozpočtu to prohlásil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Vláda nyní podle něj řeší ceny tak, aby byly přijatelné. Nebudou však tak nízké, jako byly například loni nebo předloni. Informoval také, že vláda se nedohodla s majitelem energetické skupiny Sev.en Pavlem Tykačem na nabídce levnějšího proudu.

"S plnou vážností na mikrofon tady říkám, že do 30. dubna je zajištěn dostatečný objem energií. S plnou vážností," prohlásil Stanjura. "V této chvíli řešíme ceny tak, aby byly přijatelné. Nebudou nízké, jak byly loni nebo předloni. To nikdo z nás netvrdí. A kdyby to někdo tvrdil, tak neříká pravdu a slibuje něco, co nemůže splnit, zejména u surovin, kde jsme plně závislí na dovozu," dodal. Ujistil však, že řešení přijde, a vyjádřil naději, že společnost zvládne nejen nadcházející, ale i příští zimu.

"Kolaps nehrozí ve smyslu, že by nebyly dodávky hned. Řekl jsem, že situace je vážná, že připravujeme opatření k tomu, aby poté , co jsme zajistili dodávky, byly přijatelné ceny. A řekl jsem, že nebudou nízké a že situace bude vážná," popsal. Plynu je podle něj na planetě dost, pouze se musí vybudovat nové logistické trasy tak, aby Evropa nebyla závislá na tom,že diktátor používá energie jako zbraň ve svém politickém souboji. Připomněl, že se v tomto týdnu otevře nový terminál na LNG v Nizozemsku, v němž bude mít svou kapacitu vyhrazeno i Česko.

Stanjura se také vyjádřil k nabídce, kterou státu učinil na jaře majitel energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač. Podle webu Hospodářských novin nabídl vládě ke koupi levnější proud ze svých uhelných elektráren. "Co se týče nabídky od pana Tykače, tam jsme se nedohodli. Já asi nejsem oprávněný mluvit o detailech. Ta nabídka nebyla tak výhodná pro stát, jak byla prezentována," řekl.

Stanjura je přesvědčený, že Česko bude na úrovni ministrů zemí EU odpovědných za energetiku podporovat návrh, aby se zastropovaly ceny elektřiny podle zdroje, který daná elektrárna využívá. "Vzhledem k našemu energetickému mixu jsem přesvědčený, že pro nás je výhodný a že takový návrh budeme podporovat," dodal. Poznamenal však, že toto řešení nemůže Česko jako předsednická země prosazovat, ale musí o něm vést debatu.