Stanjura bude jednat s petrolejáři, je nespokojený s maržemi u paliv

Praha - Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dnes bude jednat s Unií nezávislých petrolejářů a Českou asociací petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO). Tématem budou podle něj údaje o prodejních cenách a maržích, které si účtují čerpací stanice. Vláda s ohledem na výsledky kontroly prodejních cen pohonných hmot velmi vážně zvažuje stanovení maximálních marží, uvedl Stanjura po středečním jednání kabinetu.

Čerpací stanice musí průměrné prodejní ceny každodenně hlásit, ministerstvo financí jim povinnost zadalo v polovině března. Podle dřívějších informací by monitoring měl pokračovat do konce dubna. Stanjura ve středu řekl, že s výsledky kontrol není spokojený. Jak velké marže si čerpací stanice účtují, ale nechtěl říct, zveřejnit to chce až po dnešním jednání.

Kontrola přiměřenosti marží je jedním z nástrojů vlády proti vysokým cenám pohonných hmot, které začaly zdražovat v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Vedle kontroly marží vláda rozhodla také o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 tun. Kabinet ve středu schválil i snížení spotřební daně u benzinu a nafty o 1,50 koruny na litr. Kombinace všech vládních opatření by podle Stanjury mohla snížit cenu jednoho litru pohonných hmot o čtyři až 4,50 koruny.

První výsledky kontrol prodejních cen u čerpacích stanic ministerstvo financí zveřejnilo 22. března a uvedlo, že regulace zatím není nutná, protože prodejci zdražováním převážně reagovali na výhled dramaticky rostoucích cen a vývoj na komoditní burze. Analýza prokázala dílčí cenové odchylky oběma směry, kdy v jednotlivých případech byly vidět i prodeje se zápornou marží, oznámilo tehdy ministerstvo. Situaci podle Stanjury změnilo to, že ministerstvo nyní už má k dispozici již podrobnější informace a delší časovou řadu údajů.