Praha - Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) odvolal ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a pravděpodobně i ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Ministerstvo kultury v tiskové zprávě sdělilo, že Staněk dnes ráno rozhodl o personálních změnách ve vedení obou institucí na základě výsledků "aktuálně skončených a probíhajících veřejnosprávních kontrol obou institucí". Odvolání Fajta potvrdil zdroj ČTK, Soukup byl podle mluvčího muzea pozván na dnešek do Prahy.

Ministerstvo kultury sdělí podrobnosti na dnešní tiskové konferenci, ze které bude ČTK od 11:00 vysílat živé video. O setrvání Fajta ve vedení NGP se spekuluje delší dobu, se zaměstnanci olomouckého muzea byl ministr ve sporu kvůli plánované stavbě nové budovy muzea pro středoevropské současné umění.

Do sporu s muzeem se ministr dostal poté, co začal prosazovat vyhlášení architektonické soutěže na stavbu Středoevropského fóra (SEFO) v centru Olomouce, na kterou vláda nedávno uvolnila 600 milionů korun. Lidé z muzea a někteří další odborníci prosazovali stavbu podle deset let starého návrhu architekta Jana Šépky, ministr oponoval tím, že tak vysokou sumu z veřejných zdrojů jinak než na základě výsledku soutěže nemůže vláda investovat. Zaměstnanci muzea požadovali ministrovu rezignaci. Počátkem dubna se však Staněk se zástupci muzea na přípravě architektonické soutěže dohodl. Ministr podle mluvčího muzea pozval Soukupa na dnešek do Prahy, ředitel je ale nemocný, jel proto jeho zástupce.

O možném odvolání Fajta se vždy jen spekulovalo, ministr kultury konkrétní výtky vůči němu nezveřejnil. Před dvěma týdny v tisku uvedl, že zatím nemá důvod "pochybovat o jeho uměleckých výsledcích, ty ekonomické vyhodnocujeme. Zajímá mě malá návštěvnost galerie". Návštěvnost galerie pod vedením Fajta, který do jejího čela nastoupil v polovině roku 2014, ale roste. Loni ji navštívilo celkem 711.928 lidí, v předchozím roce to bylo 690.000 lidí, jak vyplývá z výročních zpráv. V roce 2014 do galerie přišlo 380.000 lidí.

Podle informací ministerstva z počátku tohoto týdne byla 15. dubna v NGP zahájena veřejnosprávní kontrola zaměřená na vybrané skutečnosti rozhodné pro hospodaření NG s veřejnými prostředky.