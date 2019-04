Praha - Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) vytýká bývalému řediteli Muzea umění Olomouc Michalu Soukupovi údajně předražené nákupy pozemků, podobu žádosti o evropské dotace a nesrovnalosti v dokumentech týkajících se projektu Středoevropského fóra Olomouc (SEFO). Soukupa stejně jako ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta Staněk 18. dubna náhle odvolal z funkce. Právní důvody svého rozhodnutí v případě Soukupa dnes Staněk zveřejnil na webu. Odvolání kritizuje část kulturní obce, někteří chtějí odchod Staňka z vlády. Soukup se dnes proti tvrzení ministerstva důrazně ohradil.

Statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka v neděli řekl, že osobně by zvažoval Staňkův konec v kabinetu. Ministr uvedl, že odvolání obou ředitelů členům grémia ČSSD rád vysvětlí. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli uvedl, že se chce sejít se zástupci petice za Staňkovo odvolání. Odvolání obou ředitelů Staněk zdůvodňuje jejich pochybeními, která zjistily ministerské kontroly ve zmíněných institucích.

Kdy schůzky budou, zatím není zřejmé. Sám Staněk v úterý ráno odjíždí na třídenní pracovní cestu do USA a na ni navazuje cesta do Francie.

V případě ředitele Soukupa Staněk uvádí, že za jeho odvoláním stálo "fatální selhání při přípravě a řízení projektu SEFO v období od září 2018 do dubna 2019 a v té souvislosti možného protiprávního jednání". Toho se údajně dopustil tím, že ignoroval výtky a zjištění ministerských kontrol, neukončil smlouvy s architektonickým studiem DI5, za což podle ministra hrozí českému státu značná škoda v případě soudní pře.

Staněk dnes na webu uveřejnil zjištění kontrol, které prezentoval již před několika týdny na tiskové konferenci. Kontroloři podle něj objevili v dokumentaci návrh smlouvy architekta Michala Sborwitze na studii SEFO z roku 2009, který byl datován týden před vyhlášením zakázky.

Veřejná zakázka, která pak byla vyhlášena, kopíruje tento návrh včetně finančních limitů. "Předmět i rozsah veřejné zakázky tak mohl být záměrně dopředu upraven tak, aby vyhovoval předem vybranému zájemci, čímž byl jednoznačně porušen zákon o zadávání veřejných zakázek," píše se na webu ministerstva. Následující týden pak muzeum podepsalo s architektem Sborwitzem smlouvu na studii SEFO. Podobného porušení zákona se údajně vedení muzea dopustilo znovu v roce 2017, když uveřejnilo výzvu na aktualizaci této zakázky.

Soukup dnes v prohlášení, které má ČTK k dispozici, zásadně odmítl, že by se kdykoli, ať vědomě či nevědomě, dopustil jakéhokoli protiprávního jednání, které by poškodilo dobré jméno Muzea umění Olomouc a zájmy republiky. "Ministerstvo kultury zveřejnilo právní zdůvodnění mého odvolání. Vyčítá muzeu například to, že v roce 2009 (kdy jsem nebyl ve funkci ředitele) při vyhlášení veřejné zakázky na studii SEFO porušilo zákon o Zadávání veřejných zakázek z roku 2016. Co k tomu dodat?" podotkl Soukup.

Ředitel Soukup podle Staňka také nikdy nevysvětlil důvody, které ho vedly stejně jako jeho předchůdce Pavla Zatloukala k údajně předraženému nákupu parcel pro budoucí SEFO. "Průměrná nákupní cena za metr čtvereční parcely č.458/254 v roce 2013, kterou muzeum pro budoucí stavbu zakoupilo, činila 24.000 korun za metr čtvereční. Podle tehdejší cenové mapy ale průměrná cena obdobných pozemků v historické zástavbě Olomouce činila maximálně 5000 korun za metr čtvereční, tedy pětkrát méně," soudí Staněk. "Ono podezřele nevýhodné a nelogické jednání obou bývalých ředitelů je nyní předmětem šetření ze strany orgánů činných v trestním řízení," uvedl Staněk.

Zástupci muzea však již dříve uvedli, že to bylo právě neopatrné vyhlášení ministerstva kultury o záměru stavby, kvůli které vyletěla cena parcely nahoru. Soukupa se v této otázce nedávno zastal na sociální síti Staňkův předchůdce ve funkci olomouckého primátora Martin Novotný (ODS). Poukázal na to, že sám musí vědět, jak těžké jsou výkupy pozemků na veřejné investice, o kterých se předem ví. "Jako letitý zastupitel ví, že tento problém je s pozemky SEFO od začátku, vznikl mimochodem indiskrecí jednoho z jeho předchůdců na ministerstvu," uvedl Novotný. Uvedl přitom, že sám Staněk v roli primátora byl před nedávnem v Olomouci aktérem výkupu pozemků na druhou etapu výstavby tramvajové trati, které se nakoupily za výrazně více, než byla odhadní cena, neboť druhá strana nechtěla ustoupit.

Kvůli odvolání ředitele Národní galerie Praha Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Soukupa vznikla petice za Staňkovo odvolání z funkce ministra kultury, kterou sepsali zástupci kulturních institucí a umělci. Přímou podporu olomouckému muzeu a projektu SEFO vyjádřila i řada osobností české a světové kultury, politici i akademici. Jejich stanoviska vyvěsili zástupci muzea na stěny muzea směrem do ulice, jejich seznam průběžně doplňují i na stránkách muzea www.muo.cz.