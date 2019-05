Staněk ve vládě končí, náhradníka Hamáček oznámí koncem května

Praha - Předseda ČSSD Jan Hamáček oznámí jméno nového ministra kultury na konci května května. Současný šéf úřadu Antonín Staněk (ČSSD) dnes oznámil, že ke konci května rezignuje na svou funkci. Hamáček ČTK sdělil, že ministerstvo podle něj potřebuje uklidnit a dostat nový impuls. Staňkovi poděkoval za práci a nasazení.

"Ministr kultury Antonín Staněk mě předem informoval o svém záměru odstoupit z funkce člena vlády do konce tohoto měsíce. Jeho rozhodnutí respektuji a děkuji mu za práci a nasazení na ministerstvu," uvedl Hamáček. Podle statutárního místopředsedy ČSSD Romana Onderky bylo nutné situaci zklidnit ve chvíli, kdy tlak na ministra přerostl v tlak na ČSSD.

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) ke konci května rezignuje na svou funkci. Informaci serverů Blesk.cz, Novinky.cz a Seznam Zprávy.cz potvrdily ČTK zdroje ze sociální demokracie. Staněk se v posledních týdnech ocitl pod tlakem kvůli odvolání ředitelů Národní galerie Praha (NGP) Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc (MUO) Michala Soukupa. Jeho konec požadovalo několik petic, otevřených dopisů i opozice.

Užší vedení sociální demokracie minulý týden Staňkovi uložilo, aby do konce května připravil výběrová řízení na šéfy NGP a MUO. Staněk dostal také za úkol, zklidnit situaci v kultuře. Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček se dosud ministra kultury zastával a odmítal, že by navrhl jeho odvolání. Podle zdrojů ČTK Hamáček se Staňkem situaci probral znovu před svým odjezdem do Ázerbájdžánu, kde je v současnosti na návštěvě.

Staněk šéfy galerie a muzea odvolal 18. dubna. Krátce poté zástupci kulturních institucí a umělci sepsali petici za jeho odvolání. K pondělku ji podepsalo téměř 7000 lidí. V petičním výboru jsou například producent a režisér Václav Marhoul, dokumentaristka Olga Sommerová nebo ředitel Centra současného umění DOX Leoš Válka. Odvolání Fajta a Soukupa kritizovala i sněmovní opozice.

Staňkův konec bude znamenat sedmou změnu pro Babišův kabinet za 11 měsíců fungování. Poslední ministerské změny se uskutečnily 30. dubna, kdy prezident Miloš Zeman jmenoval nové ministry spravedlnosti, průmyslu a obchodu a dopravy. Uskutečnily se také změny v obsazení vicepremiérů.

Staněk stojí za všemi svými rozhodnutími, která učinil. Napsal to v dopise premiérovi Babišovi , který má ČTK k dispozici a ve kterém mu dnes oznámil, že k 31. květnu rezignuje na svou funkci. Vyslyšel tak podle svých slov výzvu předsedy strany Jana Hamáčka. Uvedl také, že zprostil povinnosti mlčení všechny úředníky ministerstva, kteří vypracovali veřejnosprávní audity v Národní galerii Praha a Muzeu umění Olomouc a předává veřejnosti k posouzení všechny jejich výstupy.

O Staňkově možném konci se spekulovalo dlouho, v očích kulturní veřejnosti mu velmi ublížilo zejména právě nedávné rozhodnutí odvolat ředitele dvou zmíněných institucí. "Jsem odhodlán prokázat, že útoky mířené na mou osobu byly jen součástí štvavé kampaně bez ohledu na skutečný stav věcí. Přeji svému nástupci či nástupkyni, aby měli větší úspěch na postu ministra kultury," uvedl Staněk, který tuto funkci zastával necelý rok.

"Jakožto ministr, který se zodpovídá prezidentovi ČR, Vám, sociální demokracii a občanům této země, České republiky, si za všemi svými rozhodnutími pevně stojím. Jsou v souladu s mým nejlepším vědomím a svědomím," napsal Staněk Babišovi.

"V uplynulých týdnech byla proti mé osobě vedena masívní kampaň bez racionálního zdůvodnění jen proto, že jsem se rozhodl učinit přítrž nehospodárnému, ba protiprávnímu jednání ředitelů dvou prestižních institucí spadajících pod můj resort," uvedl. "Ve svém boji za spravedlnost a právo již necítím další podporu z nejvyššího vedení ČSSD, a proto jsem se rozhodl vyhovět výzvě předsedy strany Jana Hamáčka a k 31. květnu rezignuji na post ministra kultury," napsal Staněk.

Muzeum umění Olomouc vnímá Staňkův odchod jako satisfakci

Rezignaci Staňka berou zástupci Muzea umění v Olomouci jako velkou satisfakci. Jeho zaměstnanci vyzvali ministra k odchodu z vlády už 21. března. Jejich odmítavý postoj proti ministrovi pak zesílil po dubnovém odvolání dosavadního ředitele Michala Soukupa.

"Nevěřil jsem, že pan ministr Antonín Staněk najde tolik odvahy, aby sám odstoupil z této funkce," uvedl v tiskovém prohlášení dosavadní ředitel muzea Michal Soukup, kterého Staněk odvolal z funkce 18. dubna. Poděkoval za velkou podporu veřejnosti, známých osobností i dalších lidí, kteří se postavili na obranu muzea. "Hodně nám pomohla i petice, kterou vyhlásila galerie DOX. Bylo velmi důležité, že jsme měli tuto morální podporu," doplnil Soukup.

Zpráva potěšila také zaměstnance muzea, kteří protestní akce organizovali a postavili se za svého ředitele. "Už od první chvíle, kdy Staněk nastoupil do úřadu ministra, bylo jasné, že nám bude škodit. V plné síle se to začalo projevovat již auditem, který probíhal ve strašně zvláštní a dusné atmosféře. Od začátku února, kdy to vedeme, jsme věřili, že to pro nás dopadne dobře," řekl dnes ČTK organizátor protestních akcí muzea David Hrbek.

Po odvolání ředitele Soukupa se muzeum zapojilo do petice organizované zástupci Centra pro současné umění DOX, kterou dosud podepsalo přes 7000 lidí. Na příští pondělí plánuje v proluce, kde má SEFO stát, velký koncert s názvem Sbohem pane ministře jako akci namířenou proti setrvání ministra kultury ve funkci. Koncert rušit nebudou. "Koncert bude naopak oslavou této události s tím, že název může zůstat a bude to nedůstojné loučení s ministrem," dodal Hrbek.

Zástupci muzea si stále stojí za tím, že odvolání ředitele Soukupa je neplatné, odkazují na výklad právníků. Ministerstvo kultury to však popírá. "Ohledně mého působení v Muzeu umění Olomouc musím poukázat na to, že moje odvolání je neplatné, neboť jsem ho dosud nepřevzal. Bude na rozhodnutí nového vedení ministerstva, jak tuto situaci posoudí, protože důvody k mému odvolání byly zástupné," doplnil Soukup. Poukázal také na to, že na něj a jeho předchůdce Pavla Zatloukala podal ministr trestní oznámení. "Zatím nás policie nekontaktovala, takže nevíme, co je jeho obsahem," dodal Soukup.

ČTK dnes kontaktovala žalobkyni z olomouckého krajského státního zastupitelství, která se oznámením zabývá. Dobu prověřování nedokázala zatím odhadnout. "Je na místě opatrný optimismus, obáváme se, že se bude pan Staněk mstít. Zůstáváme proto obezřetní až do 30. května, kdy má podat demisi, protože ještě není všem dnům konec," dodal David Hrbek.

Babiš věří, že Staňkova demise zklidní situaci

Tlak na Staňka byl velký a Babiš očekával, že situace skončí ministrovým odchodem. Věří, že rezignace zklidní situaci, řekl Babiš dnes v pořadu Pressklub na Frekvenci 1. Výběr nového ministra nechává na ČSSD. Oficiální informaci o ministrově demisi ale zatím premiér nemá a prezidenta Miloše Zemana o odvolání ministra požádá teprve poté, až příslušnou informaci oficiální cestou dostane.

"Já myslím, že to pomůže. Že to zklidní situaci, protože ten tlak byl velký. Ve finále já jsem i čekal, že to takhle dopadne," řekl Babiš. Připomněl protesty proti Staňkovi kvůli odvolání šéfa Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění v Olomouci Michala Soukupa. Podle něj se teprve v budoucnu ukáže, zda byla Staňkova kritika Fajta oprávněná nebo ne.

Babiš také uvedl, že se o Staňkově odchodu z vlády dozvěděl od předsedy ČSSD Jana Hamáčka dnes odpoledne. Rozhodnutí o příštím ministrovi kultury nechá na sociální demokracii. "Já v rámci koaliční smlouvy budu respektovat rozhodnutí ČSSD," řekl.

Staněk je podle opozice důkazem neschopnosti vlády ANO a ČSSD

Rezignace Staňka je podle opozičních politiků důsledkem ministrovy neschopnosti a důkazem manažerského selhání menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD. "Zodpovědnost nesou i (premiér) Andrej Babiš a (předseda ČSSD) Jan Hamáček, kteří ministra Staňka do funkce instalovali. Je to jen další manažerský omyl této vlády," reagoval na oznámení konce ministra, který čelil kritice za odvolání šéfů Národní galerie Praha (NGP) Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc (MUO) Michala Soukupa a také neznalost svého resortu.

"Andrej Babiš chce řídit stát jako firmu. Zřejmě ale ještě nenašel volant. Odchodem ministra kultury Staňka ve vládě končí už šestý ministr. Tak funguje Babišova vláda "odborníků" v praxi," uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Podle předsedy lidovců Marka Výborného je Staňkovo odstoupení "skvělá zpráva pro celou kulturní obec".

"Včera bylo pozdě, konečně je pryč," komentoval v ČT Staňkův krok místopředseda STAN Jan Farský. Těžko se podle něj bude hledat něco, co končící ministr udělal ve funkci dobře. "Ukázal nekompetentnost a osobní pomstu v Olomouci," míní poslanec. Doufá, že ČSSD napodruhé přijde s někým kvalitnějším. Podobně se vyjádřil i předseda SPD Tomio Okamura, podle kterého není Staněk kompetentní ani viditelný. "Byl to nečinný ministr a choval se arogantně," míní.

Autoři petice proti Staňkovi vidí jeho rezignaci jako svůj úspěch

Za svůj úspěch považují autoři petice, která vznikla po odvolání ředitelů Národní galerie Praha a Muzea umění Olomouc, rezignaci ministra kultury Antonína Staňka. ČTK to dnes řekl její iniciátor, zakladatel centra současného umění DOX Leoš Válka. Petice vznikla záhy po odvolání Jiřího Fajta a Michala Soukupa a požadovala Staňkovo odstoupení.

"Není ale vyhráno, záleží na novém ministrovi, aby následovaly další potřebné kroky směřující k vypsání kvalitních výběrových řízení na obě funkce. Máme mandát a nesmíme ho promarnit," řekl ČTK architekt Josef Pleskot, který byl dalším z mluvčí petice.

Grémium sociální demokracie uložilo Staňkovi konkurzy připravit do konce května, to je ale zároveň termín, k němuž ministr oznámil svoji rezignaci. Zda výběrová řízení budou připravena, nyní není zřejmé. Odvolání Fajta i Soukupa Staněk zdůvodňoval závažnými hospodářskými pochybeními, která údajně přinesly kontroly v obou institucích. Oba odvolaní ředitelé takové důvody odmítali.

Petice vzniklé na základě Staňkova odvolání obou ředitelů byly dvě. Ta ranější má dnes přes 7000 podpisů včetně mnoha významných osobností kulturního a veřejného života. Pleskot řekl, že vnímá odstoupení Staňka jako důkaz toho, že lidé se dokážou semknout a "nenechají si ještě líbit všechno, co se jim předestře". Staněk byl podle iniciátorů petice nekompetentní a nedokázal problémy v kulturní sféře řešit.

"Ceníme si toho, že se Antonín Staněk rozhodl uklidnit situaci tím, že sám odstoupí. Jedná se však jen o první krok. Nyní je zásadní, aby se novým ministrem stala respektovaná a kompetentní osoba, která bude schopna vést resort kultury odpovídajícím způsobem," řekla dnes ČTK Johanka Lomová, zástupkyně druhé petice proti Staňkovým krokům, jíž iniciovali mladší umělci a historikové umění a jíž podepsalo několik set lidí.

"Dění okolo Národní galerie v Praze a Muzea umění Olomouc poukázalo na nutnost strukturálních změn - zejména ustavení odborných správních rad velkých příspěvkových organizací, jejichž existence by měla zajistit strukturovanější systém řízení a v budoucnu zamezit vzniku podobných kolizí, jaké jsme v posledních týdnech byli svědky. Zároveň je nutné transparentním a poučeným způsobem vyřešit obsazení pozic obou odvolaných ředitelů," doplnila Lomová.

Také Válka považuje odstoupení Staňka za velké vítězství těch, kteří usilují o transparentní a standardní řešení situace v kultuře a zejména o to, aby do ní nezasahovala politika, což se podle nich dělo ve Staňkově případě. O tom, kdo by mohl Staňka nahradit, nechce spekulovat, laťka je podle něj ale nastavena tak nízko, že "ji už nelze podlézt".