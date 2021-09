Plzeň - Fotbalového brankáře Jindřicha Staňka čeká po nedělní premiéře za národním tým v Belgii další speciální den. Ve středečním přípravném utkání s Ukrajinou poprvé v kariéře nastoupí za reprezentaci v základní sestavě a shodou okolností to bude na stadionu v Plzni, jejíž barvy hájí. Staněk bude mít v hledišti řadu rodinných příslušníků a známých a žertoval, že dorazí "Hujerovi".

Staněk v neděli v utkání světové kvalifikace v Belgii po 14 minutách nahradil zraněného Tomáše Vaclíka a debutoval v reprezentačním A-týmu. Po zápase, který český celek prohrál 0:3, se setkal s trenérem "Rudých ďáblů" Robertem Martínezem a útočníkem Romeluem Lukakuem, s nimiž v minulosti působil v Evertonu.

"Zápas v Belgii už jsem vstřebal. Byl to výjimečný moment pro mou kariéru a jsem strašně rád za takovou zkušenost. Na zápas v Plzni se samozřejmě těším, jsem stoprocentně připravený," řekl při on-line tiskové konferenci Staněk.

"Bude to zítra velice speciální den pro mě. Všechno se to takhle sešlo. Ať už je to příběh s trenérem Martínezem či Lukakuem, tak i to, že budu poprvé v kariéře v základní sestavě reprezentace zrovna na svém domácím stadionu. Znamená to pro mě hodně, je to splněný sen," dodal pětadvacetiletý gólman.

Setkání s Martínezem a Lukakuem ho potěšilo. "Bylo to příjemné je vidět. Zažil jsem trenéra Martíneze, byl tam i trenér gólmanů, co mě v Evertonu měl. Zažil jsem tam i Romelua. Po zápase jsme pokecali a bylo velice příjemné, že si pamatoval. Ptal se, co rodina, jak se mám, co jsem dělal po angažmá v Anglii. Docela mě to i překvapilo, i když Romelu je super kluk," líčil Staněk.

"Trenér Martínez mi říkal, že je velmi pyšný, že jsem to (při zranění) nevzdal. Když jsem byl v Anglii, byl jsem velmi mladý. Měl jsem tam častá zranění. Byli rádi, že jsem nějakým způsobem kariéru zachránil," doplnil Staněk.

V hledišti plzeňské Doosan areny bude ve středu mít řadu blízkých. "Ten speciální den chtějí všichni prožít se mnou. Bude tu dost lidí i kamarádů, mamka, ségra, přítelkyně, její rodiče, nejlepší kamarád přijede z Prahy. Jak říkal trenér, přijedou Hujerovi," smál se Staněk v narážce na širokou rodinu v legendární televizní komedii Marečku, podejte mi pero!

Do reprezentace se dostal přesto, že byl na začátku sezony zraněný a za Plzeň odchytal jen jedno ligové utkání. "Zraněný jsem sice byl, moc jsem toho neodehrál, ale dřel jsem, abych se co nejdříve vrátil. Pro někoho to asi může znít blbě, že jsem v národním týmu po jednom odehraném utkání po zranění. Ale trenéři se pro mě rozhodli a já jsem stoprocentně připravený. Nepřemýšlím nad tím, jestli jsem měl nějaký výpadek. Pro mě je důležité, že jsem stoprocentně fit a můžu podat co nejlepší výkon," uvedl Staněk.