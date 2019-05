Staněk připraví výběrová řízení na šéfy NGP a MUO

Praha - Situací na ministerstvu kultury v souvislosti s nedávným odvoláním ředitelů Národní galerie Praha (NGP) Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc (MUO) Michala Soukupa se dnes za účasti ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) zabývali poslanci kulturního podvýboru i nejužší vedení ČSSD. Stranické grémium ministrovi uložilo do konce května připravit výběrová řízení na obě funkce a zklidnit situaci. Staněk se o to předtím dnes pokoušel například schůzkou se zástupci petice, kterou podepsalo zhruba 500 lidí. Ministr jim slíbil, že do konce května zřídí odbornou radu a do konce června vypíše výběrová řízení.

Na ranním jednání sněmovního podvýboru pro kulturu upozornil Staněk na některé další výtky, které má vůči NGP. Týkají se například externích právních smluv za zhruba 6,3 milionu korun. Podvýbor v usnesení vyjádřil pochybnost o adekvátnosti a důvodnosti jeho postupu a také jej důrazně požádal o zajištění transparentního a s odbornou veřejností konzultovaného procesu obsazení pozic ředitelů. Doporučil rovněž přijetí zákona o veřejnoprávních institucích v kultuře, který by mimo jiné řešil nový způsob předvídatelného jmenování a odvolávání ředitelů.

Sociální demokracie svému ministrovi uložila výběrová řízení připravit do konce května. Výzvy k odchodu ministra podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka na jednání grémia strany nepadly, ani se nehlasovalo o důvěře v ministra. Hamáček připouští mezinárodní výběrové řízení, ministerstvo by podle něj mělo být připraveno nabídnout petentům nespokojeným se situací místo ve výběrové komisi. Sociální demokracie Staňka do vlády nominovala a podle koaliční smlouvy by o jeho případném odvolání měla rozhodnout ona. Potvrzuje to i premiér Andrej Babiš (ANO).

S petenty se Staněk dnes také sešel. Kromě termínů ohledně výběrového řízení se zavázal, že bude pokračovat ve zřizování správních rad, které by stály mezi ním a samotnou institucí a korigovaly podobná řešení do budoucna, řekla ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého Karina Kottová. Pokud by ministr nedodržel termíny zřízení odborné rady a vypsání výběrového řízení, budou petenti znovu usilovat o jeho rezignaci. Autoři druhé petice s téměř 6000 podpisy chtějí jeho okamžitou rezignaci. Ministr je podle nich zdiskreditován, nemá důvěru umělců a není považován za partnera pro jednání.

Staněk v polovině dubna odvolal Fajta a Soukupa po kontrolách v jimi vedených institucích. Na Fajta i dva bývalé ředitele MUO Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala podal trestní oznámení: na Fajta kvůli autorské smlouvě na 1,2 milionu korun či kvůli dlouhodobým nájemním smlouvám uzavíraným NGP, u ředitelů olomouckého muzea se oznámení týká prověření nákupu předražených pozemků v minulosti.