Staněk: Důvody pro Fajtovo odvolání plynuly z kontrol za tři roky

Praha - Odcházející ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) uvedl, že důvody odvolání ředitele Národní galerie Praha (NGP) Jiřího Fajta vycházely z kontrol započatých již v roce 2016. Napsal to v odpovědi na dopis právního zástupce odvolaného ředitele, který Staněk dostal minulý týden a v němž ho Fajt žádá o omluvu. Staněk již dříve oznámil, že ke konci května kvůli kauze odejde z vlády. Dnes odpoledne bude jednat s prezidentem Milošem Zemanem, za nímž předtím přijde předseda komunistů Vojtěch Filip.

Zda Zeman přijme Staňkovu demisi, zatím není zřejmé. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale uvedl, že kdyby rezignaci Staňka nechtěl přijmout, je on připraven navrhnout ministrovo odvolání. Filip jde za Zemanem s přímluvou za Staňka, neboť se mimo jiné domnívá, že pokud Staněk odejde, pokračoval by spor o českokrumlovskou divadelní točnu. Staněk nedávno rozhodl o setrvání točny v zámecké zahradě. Filip je poslancem za jižní Čechy.

Prezident Českého národního komitétu Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS) Václav Girsa dnes ČTK sdělil, že postoj ministerstva kultury je v rozporu se závazkem ČR přemístit nevhodný objekt točny z unikátní zahrady. "Existuje řešení postavit nové otáčivé hlediště s potřebným zázemím mimo zámeckou zahradu, ale do její bezprostřední blízkosti. Současné divadelní hlediště je na konci životnosti, oprava nebo stavba nového na stejném místě by ukončila divadelní produkci v Českém Krumlově na několik let, je to nesmyslné a arogantní řešení," uvedl. Mnozí ministři před Staňkem byli pro umístění točny mimo zahradu.

Staněk Fajta spolu s ředitelem Muzea umění Olomouc Michalem Soukupem odvolal v polovině dubna s odkazem na významná pochybení v hospodářské činnosti obou institucí. U Fajta kritizoval zejména autorskou smlouvu na více než milion korun, které si tehdejší ředitel vyplatil za kurátorskou práci na výstavách a expozicích.

Podle Fajtova advokáta Františka Vyskočila se důvody pro odvolání buď opírají o nepravdy, nebo "pravdivý skutkový základ komolí a vyvozují z něj nedovolené hodnotové soudy". "Následkem takového jednání je hrubý zásah do cti klienta (Fajta), znevážení jeho jména a profesní reputace," uvedl Vyskočil. Ministrovi také vytýká to, že Fajtovi nebyl dán prostor se k pochybením vyjádřit. Staněk tím podle Vyskočila ohrozil Fajtovo postavení v Česku i v zahraničí, kde Fajt též působí.

Nejpozději do sedmi dnů v dopise zveřejněném 21. května požadoval zveřejnění omluvy na webu ministerstva kultury. Pokud se tak nestane, je Vyskočil zmocněn postupovat soudní cestou.

Staněk dnes napsal, že Fajta odvolal po zralé úvaze a konzultaci se svými poradci. Zopakoval, že ministr musí konat, pokud se objeví závažné skutečnosti nasvědčující tomu, že "by mohlo docházet k porušení zákona či jinému protiprávnímu jednání". Situace v Národní galerii Praha tato kritéria beze zbytku naplňovala, uvedl. Doplnil, že k obavě z porušování zákona a jiných předpisů v NGP dospěla i Transparency International.