Praha - Ministerstvo kultury bude pro rok 2020 požadovat navýšení rozpočtu o 2,4 miliardy korun proti rozpočtu schválenému na letošní rok. Ten činí zhruba 14,8 miliardy korun, v příštím roce by tak resort chtěl hospodařit se sumou přes 17 miliard korun. Novinářům to řekl ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Podíl rozpočtu kultury na celkových výdajích státního rozpočtu by podle něj měl v roce 2021 vzrůst na jedno procento, tak jak o tom české vlády mluví dvě desítky let.

Staněk dnes novinářům řekl, že poslední navýšení letošního rozpočtu se týká programů na podporu živého umění. Suma, která do nich jde, se stále lehce zvyšuje, přesto bývá ministerstvo ze strany žadatelů a příjemců či neziskových organizací za jeho provozování kritizováno. Někdy to bývá výše podpory, jindy údajná netransparentnost rozdělování příspěvků.

Letos by na podporu živého umění mělo z rozpočtu ministerstva jít 857 milionů korun. Nejvyšší část, 60 milionů korun, přibude do programu podpory profesionálních divadel, orchestrů a sborů. V současné době v programu je 160 milionů korun, nově to bude 220 milionů, uvedl Staněk. Dalších 54 milionů korun půjde na podporu velkých festivalů a do programů kulturních aktivit.

Staněk uvedl, že letos ministerstvo připraví věcný záměr zákona o Státním fondu kultury. Ministerstvo mělo úpravu už v legislativním plánu na letošní rok, později z něj vypadl. Situace s fondem kultury je podle kritiků dlouhodobě neřešená a fond neplní svou funkci, pro kterou byl založen. "V příštím roce by zákon mohla schválit Sněmovna a v roce 2021 by vešel v platnost," uvedl Staněk.