STAN vyzývá k symbolické i zákonné podpoře zdravotníků

Praha - Předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan dnes vyzval, aby lidé u příležitosti 17. listopadu letos zvoněním klíčů symbolicky podpořili zdravotníky v boji s covidem-19. Na tiskové konferenci před zasedáním Sněmovny také vybídl vládu k podpoře návrhu STAN a Pirátů, který by měl usnadnit působení dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních a regulovat jejich odměňování.

Rakušan řekl, že obvykle se 17. listopad slaví velkolepěji, letos to ale ovlivní epidemie. "Uvědomujeme si ale, kdo v první řadě bojuje o to, abychom mohli žít tak, jak jsme byli zvyklí," řekl. Zvonění klíči, které bylo jedním ze symbolů v revolučním roce 1989, by se letos podle Rakušana mělo ve 20:00 vztahovat ke zdravotníkům. "Pojďme ukázat, že víme, že jsou skutečnými bojovníky za to, abychom mohli žít normálně," uvedl.

Ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) a zbytek kabinetu pak Rakušan vyzval k podpoře novely, kterou připravili Starostové s Piráty. Předloha mimo jiné předpokládá, že hlásit jako dobrovolníci by se mohli pouze bezúhonní lidé a pracovali by v obecném zájmu na základě dohod o pracovní pomoci. Dostávali by peněžitou náhradu, jejíž výši by určovala nařízením vláda.

Podle Rakušana je totiž řada dobrovolníků, kteří pracovali ve zdravotnických profesích, nyní pracují jinde a chtějí se vrátit jako dobrovolníci. Doprovázejí to ale nejrůznější potíže včetně chybějících odměn. "Bohužel se od jara nic nezměnilo, vláda nepracovala na tom, aby umožnila komfortnější zapojení dobrovolníků," řekl Rakušan.